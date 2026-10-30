L’heure est venue de découvrir les nouvelles offres du week-end sur Steam, avec un excellent jeu à conserver à vie et une future sortie à tester gratuitement dès aujourd’hui.

Chaque semaine, c’est la même chose. Tandis que le week-end se profile à l’horizon, Steam vous offre la possibilité de profiter de multiples contenus gratuits. Et cette semaine est définitivement assez spéciale puisqu’en plus de pouvoir récupérer un jeu extrêmement bien noté par les joueurs qu’il est possible de conserver à vie, la plateforme de Valve vous offre également une belle opportunité de jouer gratuitement à Football Manager 27 avant même sa sortie.

Steam vous offre un jeu à l’essai et des contenus gratuits ce week-end

Oui, alors qu’il n’est pas attendu avant le 10 novembre 2026, le jeu de Sports Interactive et SEGA est jouable gratuitement pendant tout le week-end sur Steam, et même un peu au-delà. Comme évoqué précédemment, il n’est toutefois pas seul dans les offres de cette semaine puisque le puzzle game Hexologic est également à récupérer pour l’occasion, aux côtés d’un pack de contenus pour le jeu Hunting Simulator 3. Voici le récapitulatif complet :

Football Manager 27 , nouvel opus de la franchise éponyme, est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 3 novembre 2026 à 19h (heure française)

, nouvel opus de la franchise éponyme, est jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 3 novembre 2026 à 19h (heure française) Hexologic , un puzzle game relaxant, est récupérable gratuitement (et conservable à vie) jusqu’au 31 octobre 2026 à 18h

, un puzzle game relaxant, est récupérable gratuitement (et conservable à vie) jusqu’au 31 octobre 2026 à 18h Hunting Simulator 3 – Classic American Hunter Pack, pack de contenus dédié au jeu de chasse de Nacon, est disponible gratuitement jusqu’au 12 novembre à 19h

La star du week-end est alors évidemment Football Manager 27, prochain opus de la franchise de SEGA qui profite de son arrivée imminente sur le marché pour se laisser découvrir gratuitement par les joueurs Steam. Jusqu’au 3 novembre prochain, vous aurez donc la possibilité d’y tester tous les modes de jeu disponibles, y compris Draft mélangée, la nouveauté multijoueur de cette édition 2026 du simulateur de football.

Récupérez gratuitement Hexologic et conservez-le à vie

Pour les amateurs de casse-têtes et de puzzle games, Steam vous propose également la possibilité d’ajouter ce jeu signé MythicOwl à votre bibliothèque, qui vous confronte à des énigmes inspirées par le Sudoku et mises en scène à travers de superbes visuels. Attention toutefois, vous n’avez que jusqu’au 31 octobre à 18h pour pouvoir l’obtenir et le conserver à vie. Et autant dire qu’avec 96% d’évaluations « extrêmement positives », il serait dommage de passer à côté.

Obtenez un pack de contenus gratuit pour Hunting Simulator 3

Enfin, pour les joueurs possédant le jeu Hunting Simulator 3, Steam vous offre l’opportunité de récupérer gratuitement le pack « Classic American Hunter » jusqu’au 12 novembre prochain, qui vous donnera accès aux éléments suivants :

La carabine ‘Model 1892 Short Rifle’ à levier de sous-garde de la marque emblématique Winchester

Une nouvelle race de chien, le Foxhound américain, dont l’odorat affûté vous aide à pister votre proie

Un chapeau Woolchap de la Ligne Verney-Carron en trois coloris, pour parfaire votre style

Source : Steam