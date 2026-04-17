Steam propose à l’ensemble de ses utilisateurs de récupérer 3 jeux gratuits à conserver et d’en tester deux autres ce weekend, dont un d’une grande licence et une sortie récente.

Tous les weekends, ou presque, Steam propose à ses utilisateurs de tester une sélection de titres. Pendant quelques jours, les joueurs ont alors accès à des titres dans leur intégralité, avec l'ensemble des mises à jour gratuites apportées depuis leur sortie. De temps à autre, et c’est de plus en plus régulier, les éditeurs rendent carrément leurs jeux gratuits sur Steam. Entendez par là qu’une fois que vous les ajoutez à votre bibliothèque, ils sont conservés à vie. Pendant ces prochains jours, c’est donc un cocktail des deux qui est disponible, avec trois jeux gratuits Steam à garder, et deux autres à tester gratuitement.

Legend of Keepers gratuit sur Steam

On commence le bal des jeux gratuits Steam à conserver avec un dungeon crawler où vous êtes le patron d’un donjon. Entre gestion digne d’un tableau démoniaque et des combats tactiques au tour par tour, vous devrez recruter des monstres et poser des pièges pour briser méthodiquement les héros qui s’y aventurent. Structure roguelite oblige, chaque run transforme vos échecs en progression au rythme d’événements délirants, portés par un humour noir qui a fait mouche auprès des joueurs qui l’ont essayé. Ce jeu gratuit Steam est à récupérer avant le 23 avril à 19h00. Une fois réclamé, il sera conservé à vie.

Bande-annonce en anglais

Uncanny Tales: Cold Road, un petit jeu d'horreur gratuit

Toujours au sein de la scène indépendante, mais avec un plus petit budget, le second jeu gratuit Steam à garder joue la carte de l’horreur minimaliste. Uncanny Tales est une série épisodique anthologique, qui mise avant tout sur le malaise et la psychologie pour créer l’inconfort. Ici, pas de monstres, mais une peur plus terre-à-terre où une situation banale dérape. Attention toutefois, ce jeu gratuit Steam est vraiment très court, comptez moins d’une vingtaine de minutes pour cet épisode initiatique. Vous avez jusqu'au 20 avril à 19h00 pour le réclamer.

Bande-annonce en anglais

Stickman Killing Zombie gratuit sur Steam

Dernier des trois jeux gratuits Steam à réclamer avant le 19 avril à 19h00 afin de le conserver. Stickman Killing Zombie est un petit défouloir sans prétention, à la croisée du Beat’em up et hack’n slash en 3D. Le titre vous lâche au milieu d’une épidémie de bonshommes-bâtons zombies à découper, avec un gameplay réduit à son plus simple appareil et une physique ragdoll pour le spectacle.

Comme presque chaque weekend, Steam propose également de tester des productions gratuitement. Tête d’affiche de ce weekend, Football Manager 26. L’occasion de découvrir le nouveau moteur Unity, l’interface repensée, les matchs plus vivants ou encore l’ajout du football féminin. Vous avez jusqu’au 20 avril à 19h00 pour devenir le meilleur coach de votre équipe de rêve.

Bande-annonce en anglais

Task Time, quand Fall Guys rencontre Gang Beasts

On termine ce grand tour des jeux gratuits Steam avec une sortie très récente. Task Time assume sans détour son rôle de party game bordélique, à la croisée de Fall Guys et Gang Beasts. Ici, jusqu’à huit joueurs s’affrontent sur des mini-épreuves absurdes, où la physique et le sabotage gratuit peuvent changer le cours d’une manche. Un titre encore en accès anticipé, à tester gratuitement sur Steam jusqu'au 18 avril à 18h30.

Bande-annonce en anglais

Source : Steam