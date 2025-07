Valve a encore de belles opportunités pour les joueuses et joueurs PC via sa boutique Steam. C'est le moment ou jamais d'en profiter, vous êtes prévenu.

Les jeux gratuits, ça ne se passe pas que sur l'Epic Games Store. Certes, la célèbre boutique offre chaque semaine de nouveaux jeux. Mais, ce n'est pas la seule dans ce cas ! Steam vous permet en ce moment-même de jouer à quatre titres sans rien sortir de votre poche. Cependant, ne tardez pas pour les ajouter à votre backlog. Vous avez jusqu'à 19 heures tapantes ce jeudi 17 juillet 2025 récupérer vos jeux gratuits Steam.

Battlestar Galactica Deadlock est offert sur Steam

Commençons par le représentant d'une très grosse licence de science-fiction ! Battelstar Galactica Deadlock, le fameux jeu de stratégie au tour par tour de Back Lab Games, fait partie des jeux gratuits de Steam jusqu'au 17 juillet prochain.

Prenez donc part à une grande mission à bord d'une flotte coloniale. Ce Battlestar Galactica Deadlock vous plonge à l'ère de la première Guerre Cylon pour des combats en solo ou en Joueur contre Joueur. Salué d'une évaluation « très positives » sur Steam, c'est une belle découverte qui vous attend.

Caribbean Crashers vous embarque aussi gratuitement

Laissons les flottes intergalactiques pour des embarcations plus maritimes. Caribbean Crashers vous invite pour une aventure stratégique qui mise avant tout sur le fun. Soyez prêt à mettre le chaos sur les navires adverses !

En effet, ce jeu gratuit Steam se veut simple d'accès et drôle. Appuyez sur play et préparez-vous à dégommer les flottes pirates ennemies. C'est parfait pour vous défouler le temps de quelques courtes parties et, en plus, c'est gratuit.

Fantasy General 2, la stratégie médiévale sur Steam

L'éditeur Slitherine a décidé de promouvoir ses jeux via Steam cette semaine ! Après Battlestar Galactica vient le tour de Fantasy General 2. Développé par Owned by Gravity, cet autre jeu de stratégie joue pour sa part la carte de l'univers medieval-fantasy.

Si vous êtes un amateur de wargame à la Age of Empires, ce jeu gratuit Steam pourrait bien vous plaire. Réinventant le premier opus sorti dans les années 1990, cette réitération vous propose des combats au tour par tour sur des terres ravagées par les combats. Menez vos troupes à la victoire avec 75 types d'unités différentes à découvrir. Vraiment un jeu gratuit Steam qui vaut le détour.

Field of Glory 2 Medieval, encore jeu de stratégie gratuit

Et un dernier pour la route ! Field of Glory 2, lui aussi issu du catalogue de Slitherine, est en ce moment offert sur Steam. Jusqu'au 17 juillet, 19 heures également, vous pouvez compléter votre backlog Steam en matière de jeu de stratégie.

Déjà offert en 2023, Field of Glory a sa petite popularité sur la plateforme de Valve. Avec une évaluation globale « très positive » vous place sur le champ de bataille pour des combats tactiques au tour par tour. Pas de fantasy ici, c'est le côté historique du Haut Moyen Âge qui plaira à beaucoup, alors profitez-en tant qu'il est temps !