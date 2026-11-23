Les offres du weekend dernier sur Steam sont encore d'actualité pour tester deux titres de son catalogue, dont une référence dans son genre, profitez-en tant qu'il est encore temps.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses occasions de jouer sans avoir à bourse délier. Ce notamment grâce à Steam, qui comme chaque weekend s'est fendu de nouvelles offres, qu’il s’agisse de jeux à ajouter définitivement à sa collection, de free-to-play ou de titres jouables gratuitement pour une durée limitée. Ce weekend, la plateforme de Valve misait sur deux jeux à essayer gratuitement. Voici donc le détail des offres de la société de Gabe Newell encore en lice avant qu’elles n’expirent.

2 jeux à essayer gratuitement pendant encore quelques heures sur Steam

Jusqu'à 19 heures, il est encore possible d'essayer gratuitement deux jeux mis en avant dans le cadre des offres du weekend dernier sur Steam, comme suit :

Crusader Kings 3 : le dernier jeu la célèbre licence de stratégie/gestion de dynastie de Paradox Interactive

Mistfall Hunter : la tentative de mélanger Action RPG et extraction dans un univers dark fantasy

Crusader Kings 3 : la référence de la grande stratégie à essayer gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir

On commence le rappel des offres d'essai gratuites de ce weekend sur Steam par du très lourd avec Crusader Kings 3, le jeu de grande stratégie médiévale de Paradox Interactive. Sorti en septembre 2020, le titre vous propose de prendre en main une maison noble et de faire prospérer votre dynastie sur plusieurs générations et dans différentes parties du monde, avec des règles et traditions radicalement différentes, au gré des guerres, des mariages arrangés, des complots et des trahisons. Car ici, la mort de votre personnage n’est qu’une étape : vos héritiers prennent le relais, avec leurs qualités… et leurs défauts.

Si l’essai proposé par Steam jusqu'à ce soir 19 heuires vous convainc, sachez que Crusader Kings 3 bénéficie en prime d’une réduction de 70 % sur la plateforme de Valve, valable jusqu’au 30 novembre 2026. De quoi se laisser tenter sans se ruiner, d’autant que de nombreux DLC sont également en promotion.

Mistfall Hunter : l'extraction RPG original encore jouable gratuitement pendant quelques heures

Changement radical d’ambiance et de gameplay avec la seconde offre d'essai gratuit encore en lice sur Steam avec Mistfall Hunter, développé par Bellring Games et édité par Skystone Games. Sorti le 29 juillet 2026, ce titre est en effet une tentative de mélanger action-RPG et extraction PvPvE à la troisième personne, le tout dans un univers dark fantasy où les dieux sont tombés et où une brume dévore le monde. Le principe est simple, mais impitoyable : explorer, combattre monstres et chasseurs rivaux, récupérer un maximum de butin, puis rejoindre un point d’extraction… sous peine de tout perdre en cas de mort.

Le jeu propose six classes disposant chacune de deux postures de combat, des arbres de talents et un système de visée libre pour cibler les points faibles des ennemis. Vous pourrez partir en loup solitaire ou faire équipe jusqu’à trois joueurs. À noter que l'essai n'est pour l'instant pas très concluant, avec des évaluations « moyennes » sur Steam, même si les avis récents sont un peu plus favorables. Raison de plus pour vous faire votre propre avis gratuitement dans le temps encore imparti. Mistfall Hunter est par ailleurs proposé à -20 % jusqu’au ce soir.

Source : Steam