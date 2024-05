Quatre jeux gratuits Steam à garder à vie sont encore disponibles, mais attention, plus pour longtemps. Deux d'entre deux ne pourront d'ailleurs plus être téléchargés d'ici quelques heures.

Les utilisateurs Steam se voient très régulièrement offrir l'opportunité de récupérer des jeux gratuitement. Parfois il s'agit de week-end d'essai à l'image de la dernière opération où il était possible de découvrir Wizard with a Gun et Killing Floor temporairement. Mais à d'autres moments, la plateforme de Valve autorise les joueuses et joueurs à garder les titres proposés dans leur bibliothèque. C'est ce qui se passe avec les softs gratuits de la semaine, mais le temps pour les réclamer est bientôt écoulé.

Plusieurs jeux gratuits Steam disponibles

Les jeux gratuits Steam fonctionnent sur le même principe que l'Epic Games Store, à savoir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement payant. Ce n'est pas comme le PS Plus, le Xbox Game Pass ou Prime Gaming. Ici, il suffit juste de se créer évidemment un compte sur la plateforme de Valve. Certains titres offerts exigent de temps à autre de se faire un profil ailleurs en complément, mais c'est plutôt rare. Pour quelques jours encore, voire quelques heures seulement, vous allez avoir accès à quatre jeux Steam gratuitement. Oui, quatre, et ce ne sont pas que des productions obscures qui n'intéressent personne.

100% Orange Juice

L'un des jeux Steam gratuits de la semaine sera indisponible dès ce soir, mercredi 22 mai à 19h00. Vous n'avez plus que quelques heures pour télécharger 100% Orange Juice. Un jeu de plateau multijoueur, jusqu'à quatre joueurs, avec des personnages de Flying Red Barrel, QP Shooting ou encore Suguri. Vous ne devrez pas presser du jeu d'orange, mais plutôt lancer des dés, collectionner des cartes et essayer de vous frayer un chemin dans les différentes campagnes. Intéressés ? Rendez-vous sans attendre sur la page Steam de 100% Orange Juice.

L'excellent 4X ENDLESS Legend bientôt indisponible, le jeu Steam gratuit à ne pas rater

Si les joueurs Steam ont plébiscité 100% Orange Juice, ce n'est rien par rapport au jeu de stratégie 4X Endless Legend. Un titre développé par les français d'Amplitude Studios, déjà reponsables d'Endless Space et de Dungeon of the Endless. « Contrôlez chaque aspect de votre civilisation pendant que vous luttez pour sauver votre monde natal Auriga ». Vous pouvez le garder à vie, mais seulement si vous le réclamez avant le 23 mai à 19h00. C'est le moment ou jamais de foncer sur la page Steam d'Endless Legend.

Le mystérieux Machinika Museum offert

Le très mystérieux Machinika Museum est encore disponible gratuitement pendant plusieurs jours. Vous avez en effet jusqu'au 27 mai à 19h00. De quoi s'agit-il ? D'un jeu de puzzle et d'aventures où vous incarnez un restaurateur de machines anciennes qui a la chance d'évoluer au sein d'un musée dédié à la technologie extraterrestre. Tout en réparant des appareils venus d'ailleurs, vous devrez donc résoudre tout une série d'énigme en manipulant les machines et leurs composants. C'est à télécharger sur la page Steam.

Le studio de Dead By Daylight de retour avec What the Fog

What the Fog ! C'est ce qu'on pourrait se dire en voyant le trailer du nouveau jeu signé Behaviour Interactive. Les créateurs du jeu d'horreur asymétrique Dead By Daylight. Une nouveauté qui est déjà offerte par le studio... si vous créez un compte chez eux. What the Fog est un roguelite plutôt gentil, avec huit niveaux de difficulté, jouable à deux joueurs. Comme dans Dead by Daylight, vous devrez collecter du sang et venir à bout de tous les ennemis lors d'une chasse aux runes pour améliorer votre personnage. Certes, il y a des monstres, mais avec une direction artistique beaucoup plus douce qui rappelle les films d'animation, Pixar en tête. Il n'y a pas encore de date limite, mais rendez-vous sur le site Behaviour pour récupérer ce jeu Steam.