Steam propose pas moins de 5 jeux gratuits en ce moment dont une énorme licence et un jeu à garder définitivement. Profitez vite de ces nombreuses offres, tout est dispo que pour un temps limité.

Chaque semaine vous pouvez jouer à moindre coût sur PC grâce à de nombreuses offres sur Steam ou encore l’Epic Game Store. Des jeux gratuits à garder à vie, en passant par de nouveaux free-to-play ou encore des jeux gratuits pour un temps limité, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine sur Steam c’est même plutôt chargé avec plusieurs jeux auxquels vous pourrez jouer totalement gratuitement durant un long week-end comme si vous les possédiez, et un autre toujours offert que vous pourrez ajouter à votre collection. On fait le tour.

Un énorme jeu gratuit en ce moment sur Steam

C’est l’une des plus grosses sorties de ces derniers mois sur Steam, Dune Awakening est gratuit jusqu’au 15 septembre 19h. Durant cette période vous pouvez y jouer comme si vous possédiez le jeu intégralement et même conserver votre progression en cas de passage à la caisse plus tard. Dune Awakening est un jeu de survie tiré de la célèbre licence de science-fiction éponyme. Dans une vaste carte vous devrez construire un campement, récolter des ressources et découvrir de nouvelles technologies en tentant de vous faire une place dans ce monde hostile où les factions se déchirent pour l'Épice. En plus d’être jouable gratuitement, le jeu est en promo sur Steam en ce moment.

Un très bon jeu de gestion gratuit pour un temps limité

Autre jeu gratuit actuellement disponible sur Steam, Surviving Mars est un jeu de stratégie et de gestion dans lequel il faudra assurer la survie de l'humanité sur la planète rouge. Avec sa direction artistique rétro-futuriste, Surviving Mars a une direction artistique très marquée. Mais c’est surtout son gameplay qui le rend addictif. Le jeu offre pas mal de challenge, de nombreuses constructions et technologies à déverrouiller ainsi que pas mal d’événements aléatoires pour venir apporter un peu de piment à vos parties. Comme pour les autres jeux gratuits, vous pouvez y jouer sans restriction jusqu’au 15 septembre aux alentours de 19h et même profiter d’une réduction si vous voulez en devenir propriétaire définitivement. Il suffit de se rendre sur la page Steam du jeu pour en profiter.

Un jeu addictif gratuit en ce moment sur Steam

On continue ce tour des jeux gratuits sur Steam avec Ship Graveyard, un jeu de simulation où l’on désosse des carcasses d’immenses bateaux. Dans la peau d’un ouvrier, il faudra démanteler les bâtiments pièce par pièce, revendre les matériaux et améliorer son équipement pour mener à bien d’autres chantiers. Un jeu simple mais terriblement addictif qui a rencontré un joli petit succès sur Steam. Ship Graveyard est gratuit jusqu’au 15 septembre 19h et se retrouve même en promotion à -93%. Pour 1,03 € vous pouvez donc l’ajouter définitivement à votre bibliothèque, c’est vraiment cadeau à ce prix-là.

Un excellent jeu gratuit pour quelques jours

Le prochain jeu gratuit sur Steam est quant à lui un jeu de guerre pointu, stratégique, tactique et extrêmement apprécié. Squad vous propose d’incarner un soldat qui participe à un affrontement à grande échelle. Chaque unité a son rôle à jouer et chaque équipe devra être coordonnée pour l’emporter. Squad est un jeu particulièrement roleplay où se trouve une grande communauté de passionnés, ce qui en fait un jeu particulièrement apprécié sur Steam. Le jeu est donc gratuit jusqu’au 15 septembre 19h et également en promotion dans la foulée.

Un dernier jeu gratuit à garder définitivement sur Steam, mais faites vite

NOTE : suivant l'heure à laquelle vous lisez ces lignes, l'offre est peut-être expirée, nous n'y pouvons rien.

Enfin, le dernier jeu gratuit Steam de cette sélection pourra quant à lui être ajouté définitivement à votre collection. Il s’agit de Broilers, un jeu complètement WTF qui cache bien sa réelle identité. Sous ses airs de jeu d’échecs un brin perché, se cache en réalité une sorte de puzzle game dans lequel vous pourrez carrément déterminer l’avenir de certaines espèces. Broilers est déjà offert depuis un moment sur Steam et l’offre expirera le 13 septembre à 19h. Passé ce délai, vous devrez obligatoirement passer à la caisse, c’est donc le moment ou jamais si vous souhaitez l’ajouter définitivement à votre bibliothèque.

