Avis aux joueurs PC, Steam propose actuellement plusieurs jeux gratuits pour une durée limitée, et il ne vous reste plus que quelques heures pour les tester. C’est donc le moment ou jamais pour en profiter.

Presque chaque semaine, la plateforme Steam, mais aussi l’Epic Games Store ou encore Prime Gaming, proposent des jeux gratuits de différentes manières. Certains sont à garder à vie, d’autres sont des essais complets et gratuits pour quelques jours, ou alors ce sont de nouveaux free-to-play. La semaine dernière, Valve a frappé très fort avec plusieurs titres accessibles gratuitement et ils sont encore disponibles quelques heures.

NOTE : les offres se terminent le 15 septembre à 19h, suivant l'heure à laquelle vous lisez ces lignes, ils se peut qu'elles soient terminées.

Dune Awakening est encore gratuit sur Steam pour quelques heures

Dispo depuis peu, le très bon Dune Awakening, directement inspiré de l’univers culte de science-fiction, est encore jouable gratuitement sur Steam jusqu’au jusqu’au 15 septembre à 19h. Durant cette période, vous pouvez profiter de l’intégralité du jeu comme si vous l’aviez acheté et votre progression sera sauvegardée en cas d’achat ultérieur.

Ce jeu de survie, largement apprécié par les fans, vous plonge dans un désert impitoyable où rôdent vers des sables géants et autres bandits. Vous devrez alors survivre en bâtissant une base, et en récoltant des ressources essentielles en plus d’affronter des factions rivales en quête de l’Épice. Le jeu est évidemment multijoueur et propose aussi bien du JcE que du JcJ. Vous pouvez tester le jeu dès maintenant gratuitement sur Steam.

Surviving Mars, un excellent jeu de gestion à tester gratuitement

On change de planète cette fois avec Surviving Mars, un jeu de stratégie et de gestion qui vous met au défi de coloniser Mars dans un univers de science fiction rétro futuriste. Jusqu’au 15 septembre à 19h, vous pouvez jouer au jeu gratuitement sur Steam sans aucune restriction. Là encore, sachez que le jeu est en promotion si vous voulez conserver le jeu après la période gratuite.

Ship Graveyard, un jeu de simulation vite addictif

Pour ceux qui aiment les concepts originaux et la ferraille, Ship Graveyard est un jeu de simulation dans lequel vous incarnez un ouvrier chargé de démonter des navires gigantesques. Chaque pièce récupérée pourra être revendue, et vos gains serviront à améliorer vos outils pour vous lancer sur de nouveaux chantiers. Le jeu est encore accessible gratuitement sur Steam jusqu’au 15 septembre à 19h. Il est également en promotion avec une très grosse de -93% ce qui ramène la facture à 1,03 €.

Squad, un FPS tactique à tester gratuitement sur Steam

Enfin, les amoureux de jeux militaires stratégique, immersif et exigeant seront ravis avec Squad, un FPS tactique réaliste qui met en avant la coopération dans des affrontements à très grande échelle. Chaque joueur doit remplir un rôle précis dans son escouade où la communication est indispensable. Très apprécié, Squad a une énorme communauté de fans impliqués sur Steam. Le jeu est encore gratuit jusqu’au 15 septembre à 19h, accompagné lui aussi d’une réduction.

Source : Steam