Chaque semaine on nous propose plusieurs façons de jouer sans trop toucher au portefeuille, voire pas du tout. L’Epic Games Store offre des jeux gratuits tous les jeudis, Le PS Plus fait plaisir à ses abonnés régulièrement comme le Xbox Game Pass, et puis il y a Steam. La plateforme a toujours quelque chose sous le coude. Un jeu gratuit pour une durée limitée, un nouveau free-to-play, ou carrément des jeux gratuits à garder définitivement. C’est ce à quoi on a le droit aujourd’hui, avec pas moins de deux titres plutôt appréciés par les joueurs en plus.

NOTE : suivant le moment où vous lirez cet article, il est probable qu'une ou plusieurs offres soient expirées. Nous n'y pouvons malheureusement rien, même si on fait une pétition.

Un jeu gratuit Steam à récupérer et vite !

Nous ne sommes pas vendredi, jour privilégié de Steam pour faire des cadeaux et pourtant, on a déjà le droit à deux jeux gratuits à garder à vie. Le premier est Dreams of Aether, un OVNI tiré de la licence éponyme, qui propose tout un tas d’expériences différentes et rapides. Des « micro-jeux » de quelques secondes qui ponctuent une aventure qui ne semble pas vouloir s’arrêter et qui, pourtant, ne dure pas bien longtemps. On y incarne une galerie de personnages anthropomorphes issus de la licence Aether qui participent à plein de mini-jeux, coincés dans un monde de rêve éternel. Il va falloir résoudre ce mystère en traversant les différents tableaux et en relevant les défis qui se dresseront sur votre route, dans le fun et la bonne humeur.

Dreams of Aether se qualifie lui-même d’étrange et s'avère être particulièrement apprécié des joueurs sur Steam. Le jeu est gratuit jusqu’à ce soir, le 2 avril 2025 à 19h. C’est donc la dernière ligne droite !

Un autre jeu à ajouter à sa bibliothèque sans verser un centime

Le second jeu gratuit à récupérer sur Steam est drastiquement différent. Il s’agit de Three Sisters, un RPG qui se catégorise lui-même de « loufoque », pour ne pas dire débile.

Le jeu ressemble à un gigantesque trip sous acide qui mélange les genres et les directions artistiques. De ce côté-là, le jeu semble d’ailleurs très… particulier. Certains environnements paraissent classiques, quand d'autres ressemblent à des brouillons, des concepts, ou un amas de collages maison très étranges. Difficile d'expliquer ce à quoi vous devez vous attendre, mais il s’annonce suffisamment bizarre pour qu’on s’y intéresse. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 4 avril 2025 à 19h. Il vous reste donc encore un peu de temps pour l’ajouter définitivement à votre collection, mais ne trainez pas trop non plus.