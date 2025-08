Steam fait encore des cadeaux aux joueurs avec deux jeux gratuits à récupérer immédiatement et à garder à vie. Par contre faites très vite il ne reste plus beaucoup de temps.

Les joueurs PC sont habitués aux bonnes affaires et aux bons plans pour jouer pas chers, voire même gratuitement. Jeux offerts à conserver indéfiniment, jeux gratuits pour une période limitée ou encore nouveau free-to-play, il y a toujours quelque chose si l’on regarde sur Steam ou encore l’Epic Games Store par exemple. Cette semaine sur la plateforme de Valve, vous pourrez réclamer deux jeux gratuits et les ajouter à votre bibliothèque. En revanche, dépêchez-vous, il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de l’offre.

Note : suivant l’heure à laquelle vous lisez ces lignes, il se peut que l’offre soit expirée. Malheureusement, nous n’avons pas encore découvert de machine à remonter le temps, il faudra donc patienter jusqu’à la prochaine offre.

Un premier jeu gratuit Steam chaotique et ultra fun

Qui n’a jamais lancé de nourriture au visage d’un proche pour rigoler ? Ou déclencher une guerre en plein milieu d’une cantine à l’école ? S’il n’est pas de bon ton de jouer avec la nourriture, c’est pourtant le concept du premier jeu gratuit Steam Kitchen Wars. Dans ce jeu fun et coloré, 2 à 8 joueurs peuvent se mettre sur la tronche au beau milieu de différents restaurants tout en tentant d’assurer le service chacun de leur côté. Entre deux entrées, utilisez donc tout ce qu’il vous passe sous la main pour entraver vos adversaires. Comme ce bol de soupe, cette baguette ou pourquoi pas le mobilier tant qu’on y est ? Kitchen Wars est jouable de 2 à 8 joueurs et le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 4 août 19h. Une fois ajouté à votre bibliothèque, vous le garderez à vie.

Un jeu gratuit démoniaque et explosif

Le second jeu gratuit Steam à récupérer rapidement avant expiration de l’offre, est un rogue-like de type bullet hell. Le bullet hell est un sous-genre explosif dans lequel on est littéralement submergé de projectile à esquiver. Dans Dracomaton, on incarne une créature infernale capable de changer de formes pour utiliser différents pouvoirs. Notre but étant de survivre à des vagues incessantes de monstruosités bien décidées à nous faire passer l’arme à gauche. Outre des pouvoirs démoniaques, on pourra aussi utiliser tout un arsenal pour se défaire de nos adversaires. Dracomaton ne mange pas de pain, mais peut être le jeu parfait pour faire passer le temps. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu’au 4 août 19h et peut être conservé définitivement.

Source : Steam