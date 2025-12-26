Steam propose en ce moment deux petits jeux gratuits que vous pouvez même garder à vie, mais aussi un DLC pour un jeu très apprécié par les fans du genre. Attention, ces offres sont à durée limitée.

On le sait, chaque semaine, il y a une multitude de manières de jouer sans avoir besoin de mettre la main au portefeuille. En tête, c'est évidemment Steam et l’Epic Games Store qui régalent, mais on peut aussi penser à Amazon Luna, ex-Prime Gaming, qui donne toujours des jeux aux abonnés Amazon Prime. Cette semaine, au lendemain de Noël, deux petits jeux sont offerts sur Steam, ainsi que du gros contenu gratuit pour un jeu très apprécie.

Un jeu gratuit pour les amateurs d'expérience rétro

Petit jeu sans prétention qui a visiblement eu droit à une campagne d'avis positifs sur Steam, Caveman World : Mountains of Unga Boonga est gratuit en ce moment sur Steam. Comme souvent, l'offre est à durée limitée et vous n'aurez que jusqu'au 31 décembre aux alentours de 19 h pour l'ajouter définitivement à votre collection.

Caveman World est un jeu de plateforme qui se veut être un héritier des grands représentants du genre. Par essence, le jeu opte donc pour un gameplay, des mécaniques et un level design résolument rétro. Si les avis sont globalement positifs sur Steam, le jeu divise quand même grandement. Beaucoup lui reprochent des graphismes au rabais, de nombreux bugs et des sensations loin d'être optimales. Vous pouvez de toute façon vous en faire une idée, le jeu est gratuit pour le moment et vous pourrez même le garder définitivement dans votre collection Steam.

Trailer du jeu Caveman World sur Steam

Un jeu intense qui rappellera un immense carton Steam

Enfin, s'ajoute Undercroft Warriors, un jeu gratuit indépendant à récupérer en urgence sur Steam. Lui aussi lorgne du côté du retrogaming, mais uniquement par ses graphismes et une partie de sa bande-son. Pour le reste, Undercroft Warriors est tout ce qu'il y a de plus moderne. C'est un jeu très inspiré de l'arcade mais aussi et surtout de la pépite Vampire Survivors, le bullet hell par excellence. Il faudra donc réussir à survivre dans différents tableaux en faisant le ménage dans la foulée.

On affrontera des ennemis extrêmement nombreux qui arriveront en hordes incessantes et tenteront par tous les moyens de vous faire mordre le tapis. La recette est maintenant éculée, mais toujours aussi efficace et addictive, on le sait. Undercroft Warriors mise évidemment tout sur ses sensations de jeu et son tableau des scores pour venir chercher les joueurs et ça a plutôt l'air de fonctionner. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 31 décembre aux alentours de 19 h. Là aussi, vous pourrez l'ajouter définitivement à votre collection durant cette période.

Un gros DLC gratuit pour ce jeu ultra apprécié

Enfin, dernier petit cadeau d’après Noël, les utilisateurs Steam peuvent venir réclamer un DLC pour un jeu très apprécié, Train Sim World 6 : Spirit of Steam. Jusqu'au 5 janvier 19 h, les joueurs addicts aux voies ferrées peuvent ajouter le DLC Liverpool Lime Street - Crewe Route Add-On d'une valeur de 36 €. Ce contenu leur permettra de faire un bond dans le temps pour commander des locomotives à vapeur emblématiques comme la LMS Jubilee Class ou encore la LMS Stanier 8F, pour ne citer qu'elles. L'occasion également de découvrir de nouvelles lignes comme la fameuse West Coast Main Line et ses paysages impressionnants. Ça ne parlera évidemment qu'aux férus de trains, mais ces derniers devraient très largement apprécier ce gros cadeau. Comme pour les jeux cités ci-dessus, vous pouvez réclamer le DLC et l'ajouter définitivement à votre collection, mais vous avez jusqu'au 5 janvier pour profiter de l'offre.

source : Steam