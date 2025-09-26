Steam ne blague pas cette semaine avec de nombreux jeux à tester gratuitement, et même certains à garder à vie dans votre bibliothèque. Un beau programme pour cette fin septembre !

Steam continue de gâter ses utilisateurs avec une nouvelle sélection de jeux gratuits. Comme chaque semaine, la plateforme de Valve met en avant plusieurs titres accessibles sans frais pendant quelques jours, permettant aux joueurs de les tester en profondeur. Cette fois-ci, trois productions sont jouables gratuitement le temps d’un week-end, tandis qu’un quatrième jeu peut être ajouté à votre bibliothèque pour toujours, à condition de ne pas traîner. Parfait si l'on ajoute en plus les nouveaux jeux gratuits de l'Epic Games Store ou encore de Prime Gaming.

Diablo 4 en accès libre

La tête d’affiche de cette semaine sur Steam n’est autre que Diablo 4, le célèbre action-RPG de Blizzard. Jusqu’au 2 octobre à 19h, il est possible d’explorer gratuitement les terres de Sanctuaire et de s’essayer aux différentes classes disponibles. Hack’n’slash sombre et nerveux, Diablo IV mise sur son univers gothique, son gameplay basé sur la montée en puissance et son loot toujours plus rare. Pour ceux qui hésitent encore à franchir le pas, c’est une opportunité parfaite de juger par soi-même des qualités et des défauts du jeu, aussi bien en solo qu’en coopération. Un énorme morceau sur Steam.

REMATCH, l’outsider compétitif sur Steam

Jusqu’au 29 septembre à 19h, REMATCH se teste gratuitement sur Steam. Ce nouveau jeu de foot en ligne signé Sloclap mise sur des matchs 5v5 en vue troisième personne. On contrôle un seul joueur de son équipe, avec dribbles, tacles et frappes rapides pour des parties courtes et intenses. Le studio promet une prise en main accessible et une marge de progression solide. À noter : pas de crossplay pour l’instant, même si les développeurs disent travailler activement dessus. Parfait pour juger le feeling sur un week-end Steam, puis décider si l’on accroche à la formule

PGA TOUR 2K25, le golf nouvelle génération

Toujours jusqu’au 29 septembre à 19h, PGA TOUR 2K25 ouvre également ses portes gratuitement sur la plateforme Steam. Dernier volet de la licence sportive, il propose une simulation de golf particulièrement réaliste, avec de nombreux parcours officiels, des stars du circuit et des outils de personnalisation pour créer son joueur. Que l’on soit fan de la discipline ou simple curieux, c’est l’occasion de découvrir une expérience sportive différente, à la fois technique et accessible, où chaque coup compte.

Un cadeau permanent sur Steam, The Deed

En parallèle de ces essais temporaires, Steam offre aussi un jeu à garder pour toujours. The Deed est une petite expérience narrative où le joueur incarne un héritier prêt à commettre un crime… et à manipuler son entourage pour en tirer profit. Court mais rejouable, le titre repose sur ses choix et ses multiples dénouements. Pour en profiter gratuitement, il suffit de l’ajouter à sa bibliothèque avant le 27 septembre à 19h. Passée cette date, l’offre disparaîtra.