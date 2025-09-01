Pour rappel, Steam permet encore de tester gratuitement plusieurs jeux. Il n’est pas trop tard, mais il va falloir se dépêcher : il ne reste que peu de temps pour en profiter.

Le mois de septembre démarre fort sur Steam avec une belle sélection de jeux gratuits à l’essai. Attention toutefois, il ne s’agit pas de cadeaux définitifs mais bien de périodes d’essai limitées. Si vous n’avez pas encore plongé dans cette sélection, il est encore temps de profiter de ces titres, certains étant même parmi les plus attendus ou les plus appréciés du moment. L’ensemble des jeux ci-dessous sont disponibles à l’essai gratuitement jusqu’au 1er septembre à 19h00.

Une plongée infernale avec Darkest Dungeon 2 sur Steam

Parmi les jeux disponibles sur Steam, Darkest Dungeon 2 se distingue par son ambiance sombre et son exigence. Ce roguelike médiéval mêle stratégie et RPG dans un monde en ruines où chaque décision peut sceller le destin de votre groupe. L’essai gratuit est l’occasion parfaite de mesurer toute la tension qui a fait la renommée de la licence.

Forts, le RTS explosif à découvrir sur Steam

Plus léger mais tout aussi compétitif, Forts est un RTS multijoueur accessible sur Steam qui rappelle l’esprit délirant de Worms. Le concept : construire, défendre sa base et bombarder celle de l’adversaire à distance. Rapide à prendre en main, il brille surtout en multijoueur, où les parties s’enchaînent à un rythme effréné.

L’univers steampunk de Nightingale à explorer sur Steam

Avec Nightingale, Steam invite les joueurs à voyager dans un monde fantastique au style steampunk. Ce jeu d’aventure en vue subjective peut se pratiquer en solo ou en coopération. Exploration, collecte de ressources et affrontements contre des créatures mystérieuses rythment l’expérience, idéale pour les amateurs de mondes ouverts.

Construire et expérimenter dans Space Engineers sur Steam

Les passionnés de construction trouveront leur bonheur avec Space Engineers, proposé gratuitement sur Steam pour une durée limitée. Ce bac à sable spatial mise sur la créativité : bâtir des vaisseaux, coloniser des planètes et concevoir des structures inédites. Une liberté totale qui séduit depuis des années.

Sworn est à l'essai gratuit

Autre curiosité de cette sélection, Sworn revisite la légende arthurienne sous la forme d’un roguelike nerveux. Disponible sur Steam, il peut se jouer seul ou en coopération jusqu’à quatre joueurs. Toujours en accès anticipé, il séduit déjà par son univers sombre et son gameplay coopératif qui encourage la stratégie collective.

Rails et chaos avec Unrailed 2 Back on Track

Enfin, pour une expérience plus décalée, Unrailed 2: Back on Track est jouable gratuitement sur Steam. Ce jeu coopératif original demande aux joueurs de poser des rails à toute vitesse pour que leur train atteigne sa destination à travers des biomes variés. Un concept simple, mais qui promet des sessions aussi drôles que chaotiques.

Source : Valve