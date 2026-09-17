Avant le weekend, Steam se fend à nouveau de l'offre de 2 jeux gratuits à ajouter indéfiniment à sa bibliothèque, dont une petite pépite très appréciée par ceux qui l'ont essayée.

En amont des offres pour garder ou essayer divers jeux gratuits ce weekend, Steam se rappelle au bon souvenir de ses utilisateurs en permettant de récupérer gratuitement et de garder deux nouveaux petits jeux respectivement jusqu'au 22 et 23 septembre 2026 : Crystal Crisis, un titre très apprécié par les utilisateurs de la plateforme, et Space Menace, qui fait moins l'unanimité mais qu'il est donc possible d'obtenir actuellement sans bourse délier.

Steam vous offre 2 nouveaux jeux gratuits à conserver dans votre bibliothèque

Comme il le fait régulièrement, à l'instar de l'Epic Games Store, Steam met donc à disposition de ses utilisateurs deux nouveaux jeux gratuits à garder tant qu'ils les ajoutent à leur bibliothèque avant les dates butoir du 22 et 23 septembre 2026, comme suit :

Crystal Crisis : un jeu mélangeant action et puzzle compétitif très addictif

: un jeu mélangeant action et puzzle compétitif très addictif Space Menace : un jeu d'exploration et de combat spatial

Crystal Crisis à récupérer gratuitement sur Steam jusqu'au 22 septembre 2026

On commene la présentation des jeux gratuits à garder que propose actuellement Steam par le plus pressant, dont l'offre va expirer le 22 septembre 2026 à 8h59, avec Crystal Crisis, développé et édité par Nicalis et sorti en 2019. Il s'agit donc d'un jeu d'action-puzzle dit compétitif, permettant d'incarner différents personnages, dont certains emblématiques des jeux vidéo ou de la pop culture comme Isaac de Binding of Isaac ou Astro Boy.

Le but de ce jeu aussi nerveux qu'addictif est d'aligner des cristaux de couleurs pour les détruire afin d'infliger des dégâts plus ou moins conséquents à son adversaire dans des duels en 1 contre 1. Le tout peut également compter sur une bande-son et des effets sonores aussi pêchus que rétro. Crystal Crisis a en tout cas su séduire son public sur Steam avec une moyenne d'avis « très positifs », indiquant qu'il pourrait valoir le coup d'œil en l'ajoutant gratuitement à sa bibliothèque avant le 22 septembre 2026.

Space Menace est à garder gratuitement jusqu'au 23 septembre 2026 sur la plateforme de Valve

On passe ensuite au second jeu gratuit actuellement offert par Steam jusqu'au 23 septembre 2026 avec Space Menace, développé et édité par Only4Gamers et sorti en 2022. Il s'agit cette fois, comme son nom l'indique, d'un jeu de stratégie en temps réel se déroulant dans l'espace, où l'on occupe le poste de capitaine d'un petit navire. En progressant dans la galaxie, on pourra obtenir plus de fonds pour agrandir notre flotte et l'équiper d'armes toujours plus puissantes pour s'attaquer à des vaisseaux adverses toujours plus dangereux.

Space Menace a moins convaincu les utilisateurs Steam que Crystal Crisis, avec une moyenne d'évaluations « moyenne », mais peut-être qu'il mérite une seconde chance tant qu'il est à récupérer gratuitement jusqu'au 23 septembre 2026 sur la plateforme de Valve.

Comment récupérer vos jeux gratuits ?

Comme la grande majorité des jeux gratuits offerts par Valve, la marche à suivre pour récupérer Crystal Crisis et Space Menace respectivement avant le 22 et le 23 septembre 2026 est donc très simple :

Connectez-vous à votre compte, ou créez-en un le cas échéant

Rendez-vous sur la page des deux jeux (via les boutons orange ci-dessus)

Cliquez sur le bouton vert « Ajouter au compte »

Steam vous indiquera alors que le jeu ainsi récupéré est désormais associé à votre compte

Retrouvez le jeu dans votre bibliothèque pour en profiter indéfiniment

Source : Steam