En ce vendredi matin, nous voilà désormais aux portes de ce qui est très certainement le deuxième événement le plus attendu de la semaine après la sortie de GTA 6 : le week-end. Car forcément, maintenant que le jeu de Rockstar Games est disponible, beaucoup n’attendent qu’une seule chose, à savoir pouvoir s’y consacrer pleinement. Mais à défaut de pouvoir en profiter, les joueurs PC pourront de leur côté, comme à l’heure habitude, profiter de plusieurs jours de jeu gratuit sur Steam avec des titres comme Crusader Kings 3 par exemple.

Essayez gratuitement 2 nouveaux jeux sur Steam ce week-end

En effet, ce n’est pas parce que le jeu le plus attendu de la décennie est disponible sur PS5 et Xbox Series que les autres plateformes doivent s’arrêter de tourner. À commencer par le monde du PC qui, on s’en doute, trépigne lui aussi d’impatience à l’idée d’accueillir GTA 6. Mais en attendant que cela n’arrive, les joueurs ont donc rendez-vous sur Steam pour profiter des nouveaux jeux gratuits du week-end que sont Crusader Kings 3 et Mistfall Hunter, qui auront assurément de quoi les occuper pour les trois jours à venir.

Mistfall Hunter , jouable gratuitement jusqu’au 23 novembre à 19h , est un ARPG d’extraction se déroulant dans un univers de dark fantasy

, jouable gratuitement , est un ARPG d’extraction se déroulant dans un univers de dark fantasy Crusader Kings 3, jouable gratuitement jusqu’au 23 novembre à 19h, est un jeu de stratégie historique où l’objectif est de faire régner sa dynastie sur des générations

© Paradox Development Studio / Paradox Interactive

Découvrez Crusader Kings 3, une référence de la stratégie historique

Bien qu’il s’agisse d’un genre de jeu relativement niche, la star du week-end n’est alors autre que Crusader Kings 3, qui s’est imposé comme l’un des meilleurs dans son domaine ces dernières années. Noté 91% sur Steam et Metacritic avec plus de 3 000 évaluations, le titre de Paradox Developement Studio offre une expérience de haute volée, qui plaira non seulement aux fans d’histoire et de Moyen Âge, mais aussi aux amateurs de stratégie grâce à des mécaniques de jeu aussi riches que tentaculaires. Pas de doute, cela aura de quoi vous occuper de longues heures durant.

Source : Steam