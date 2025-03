Comme chaque semaine, les joueurs peuvent profiter de bons plans sur différentes plateformes comme l’Epic Games Store ou encore Steam. Que ce soit des jeux jouables gratuitement le temps d’un grand weekend, des versions d’essai de plusieurs heures, des jeux offerts que l’on peut garder définitivement ou de nouveaux free-to-play, il y a toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Cette semaine, vous allez pouvoir vous rouler dans la boue ou dans l’herbe fraîchement coupée avec deux jeux drastiquement différents. Par contre il faudra faire vite, l’un d’entre eux est une offre extrêmement limitée.

Un excellent jeu jouable gratuitement sur Steam

Vous pouvez directement vous rendre sur Steam pour profiter d’un excellent jeu gratuitement le temps d’un long weekend. La plateforme de Valve vous propose en effet de jouer sans payer à Company of Heroes 3 jusque lundi prochain, comme si vous le possédiez. Vous aurez donc accès au jeu complet, sans limitation de contenu, et pourrez donc tester tout ce qu’il propose. Company of Heroes 3 est un jeu tactique qui se déroule en plein conflit de la Seconde Guerre Mondiale. Vous devrez contrôler tout un tas d’unités de différents pays alliés pour mener à bien plusieurs missions de campagne ou faire quelques escarmouches personnalisées. Le jeu offre une grande variété d’approches, de l'infanterie aux combats mécanisés, en plus d’une dimension stratégique supplémentaire avec la construction d’avant-poste pour vous soutenir sur le front.

Hyper apprécié sur Steam, Company of Heroes 3 est un titre qui plaira assurément aux fans de stratégie. Le jeu est jouable gratuitement jusqu’au lundi dans la journée.

Un jeu gratuit à garder à vie, mais il faut faire très vite

Un second jeu gratuit est disponible pour Steam cette semaine, mais celui-ci va vous demander quelques manipulations. Il s’agit en effet d’une offre proposée par Lenovo et Gamesplanet qui signe un petit partenariat autour du jeu : Lawn Mowing Simulator. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une simulation de… tondeuse à gazon ! « Le seul jeu à proposer de conduire d’authentiques tondeuses de fabricants prestigieux » peut-on lire sur Steam. Il sera en effet question de gérer ses machines fidèlement modélisées et réalistes. Vous pourrez notamment mettre la main sur différents engins de marque comme Toro, Stiga ou encore Scag et faire pérenniser votre entreprise.

Pour récupérer ce jeu, il faudra au préalable faire quelques manipulations :

Rendez-vous sur le site de Lenovo

Inscrivez-vous puis réclamer votre bon en suivant les instructions sur la page

Rendez-vous ensuite sur Gamesplanet

Inscrivez-vous ou connectez-vous avec votre compte Lenovo

Cliquez sur l’offre Lawn Mowing Simulator

Utilisez votre bon pour que le jeu devienne gratuit

Récupérez votre code et enregistrez-le sur Steam

À vous la joie de la tonte au petit matin et l’odeur de l'herbe coupée !

Attention toutefois, l’offre n’est valable que pour un temps limité. Lenovo et Gamesplanet appliquent la loi du premier arrivé, premier servi. Quand il y en a plus, il y en a plus, vous voilà prévenu !