Comme à l'accoutumée, Steam propose dans le cadre de ce weekend deux nouveaux jeux gratuits à tester, ils sont tous les deux absolument excellents, foncez !

Après la nouvelle rotation hebdomadaire des jeux gratuits de l'Epic Games Store le jeudi, c'est donc comme d'habitude aujourd'hui au tour de Steam ou encore du Xbox Game Pass de cette fois proposer d'essayer gratuitement divers jeux le temps du weekend. La plateforme de Valve y va très fort cette semaine, avec deux excellents titres dans leur propre catégorie à essayer.

Deux excellents jeux gratuits à tester de toute urgence sur Steam

L'offre de cette fin de semaine sur Steam pour les deux titres en question s'accompagne en effet d'une date limite fixée au 3 novembre à 19 heures. Il ne faudra donc pas trop tarder si vous comptez les essayer, d'autant que l'un s'annonce particulièrement chronophage, et l'autre bien plus plaisait à faire à plusieurs. Tâchons de les présenter chacun leur tour plus en détails.

Crusader Kings 3

Le premier jeu gratuit sur Steam ce weekend propose en effet de jouer une véritable simulation d'intrigues médiévales. Il s’agit en effet de Crusader Kings 3, développé et édité par Paradox et sorti en 2020. Véritable monument dans sa catégorie, le jeu vous propose de faire prospérer un royaume sur plusieurs générations en réglant différents conflits internes et politiques avec les autres peuples. La vie trépidante d’une dynastie s’offre à vous. En revanche, il faudra faire des choix judicieux pour ne pas voir votre tête attachée à la base d’une guillotine.

Crusader Kings 3 a reçu une quantité folle d’éloges et de contenus additionnels depuis sa sortie et s’impose comme un véritable ténor du genre. Tous les fans vous le diront, c’est l’un des jeux les plus addictifs de sa génération, rien que ça. Profitez-en donc dès maintenant gratuitement sur Steam jusqu'au 3 novembre 2025 à 19 heures. Si l'expérience vous a convaincu, vous pourrez par ailleurs en faire l'acquisition à 14,99 euros au lieu de 49,99 euros jusqu'au 6 novembre 2025.

R.E.P.O.

Le second jeu gratuit à tester ce weekend sur Steam change radicalement de genre et d'ambiance, puisqu'il s'agit de R.E.P.O., développé et édité par semlwork et sorti ce 26 février 2025. Il s'agit en effet cette fois d'un jeu coopératif d'horreur dans la même veine que Lethal Company, mais aux commandes de petits robots à l'apparence loufoque. Ils devront traverser des niveaux hantés et ramasser des trésors afin de pouvoir en partir, vendre leurs trouvailles, acheter de l'équipement, et repartir dans des expéditions toujours plus mortelles.

Comme Crusader Kings 3, R.E.P.O. a reçu des tonnes de louanges et de contenus depuis sa sortie, dont la nouvelle mise à jour majeure baptisée « Monster Update » sortie il y a seulement quelques heures, et se place aujourd'hui comme l'une des meilleures références dans cette catégorie de jeux en coopération devenue virale depuis ces dernières années. À tester donc gratuitement, de préférence entre amis pour profiter de cette excellente expérience à son maximum, sur Steam jusqu'au 3 novembre 2025 à 19 heures, puis disponible à 6,33 euros au lieu de 9,75 euros jusqu'au 13 novembre 2025 si vous avez de continuer les expéditions après coup.

Source : Steam