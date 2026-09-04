Il n'est pas rare que Steam propose des bons plans, notamment des jeux gratuits. Cette semaine, la plateforme fait bien puisque ce sont Civilization 7 et First Class Trouble qui sont jouables gratuitement tout le week-end et plus encore. Deux jeux très différents l'un de l'autre, mais tous deux très appréciés dans leur domaine. Le premier est le dernier opus d'une licence que l'on ne présente même plus, tandis que l'autre va vous faire une soirée entre potes.

Civilization 7 et First Class Trouble sont gratuits sur Steam quelques jours

Presque toutes les semaines, Steam propose des jeux gratuits. Que ce soit des jeux à garder à vie, à l'instar de ce que fait l'Epic Games Store, de nouveaux free-to-play ou encore des jeux jouables gratuitement pour une durée limitée, il y a toujours de quoi faire. Le très bon Civilization 7, dernier épisode de la licence culte, est gratuit jusqu'au 10 septembre 2026 à 19 h 00, tandis que First Class Trouble, un jeu d'imposteur multijoueur ultra fun, est quant à lui disponible jusqu'au 7 septembre 2026. Quelques jours durant lesquels vous pourrez jouer aux deux jeux sans contraintes, le temps de vous laisser séduire.

First Class Trouble : un jeu multijoueur ultra fun où un imposteur élimine ses adversaires dans une station spatiale. Gratuit jusqu'au 7 septembre 2026 à 19 h 00

: un jeu multijoueur ultra fun où un imposteur élimine ses adversaires dans une station spatiale. Gratuit jusqu'au 7 septembre 2026 à 19 h 00 Civilization 7 : dernier épisode en date de la célèbre licence 4X. Gratuit jusqu'au 10 septembre 2026 à 19 h 00

Civilization 7© 2K / Firaxis Games.

Civilization 7, le meilleur 4X du moment gratuit sur Steam

Sorti depuis février 2025, Civilization VII est le dernier volet de la saga de stratégie au tour par tour de Firaxis. Comme dans chaque épisode, vous devrez fonder des villes, développer des technologies, négocier ou déclarer la guerre et faire grandir votre civilisation à travers les âges. La grande nouveauté de cet épisode tient dans le découpage de ses Ères qui, à chaque transition, nous permet de conserver ou changer de civilisation tout en conservant des bonus. Très différent des précédents jeux finalement, Civilization 7 a reçu un accueil globalement positif de la part des fans, mais les notes sur Steam restent toutefois mitigées. Le jeu étant gratuit jusqu'au 10 septembre 2026, vous allez vous aussi pouvoir vous en faire une idée.

First Class Trouble, un party game à essayer absolument

First Class Trouble est un party game qui devrait vous faire vos prochaines soirées entre potes et garantir de vraies tranches de rire. Dispo depuis novembre 2021 après plusieurs mois d'accès anticipé, le jeu propose aux joueurs d'incarner un groupe de survivants dans une station spatiale en perdition. Mais parmi les 8 âmes qui vivent encore sur la station, deux sont en réalité des robots prêts à tout pour tuer tout le monde, les Personoids. Ces derniers vont devoir discrètement coopérer en élaborant des stratégies pour éliminer les joueurs sans que cela puisse se remarquer, tandis que les survivants tenteront de sortir de la station coûte que coûte. First Class Trouble est hilarant et bien fichu, les notes très positives sur Steam parlent d'elles-mêmes. Le jeu est gratuit jusqu'au 7 septembre 2026 à 19 h 00 sur la plateforme de Valve.