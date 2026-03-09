Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de plusieurs avantages grâce à Steam ou encore l'Epic Game Store. Jeu gratuit à garder à vie, contenu offert, free-to-play ou encore des jeux gratuits pour une durée limitée, il y a toujours de quoi faire. La semaine dernière sur Steam, deux jeux gratuits très discrets et atypiques sont sortis pour une durée indéterminée : Knockoff, un jeu de baston horrifique et Netoo, un petit puzzle game. En parallèle, pas moins de trois bons jeux sont devenus gratuits pour quelques jours, et ils sont encore jouables en ce moment, mais l'offre est sur le point d'expirer.

Cities Skylines est encore jouable gratuitement sur Steam

L'excellent Cities Skylines, city-builder extrêmement réputé, est gratuit sur Steam jusqu'au 9 mars 2026 aux alentours de 18h. L'offre expire donc dans quelques heures lorsque ces lignes sont écrites, mais vous avez encore le temps de profiter du jeu pour vous en faire une idée. Cities Skylines vous propose de construire des villes entières à partir de rien et de les gérer minutieusement jusqu'à en faire d'imposantes métropoles habitées par des millions de citoyens. Un travail de longue haleine, mais rapidement addictif, d'autant qu'au fil du temps le jeu s'est nettement amélioré avec de nombreuses mises à jour. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'essayer le jeu, c'est le moment ou jamais sur Steam.

Parkitect, un cousin de Planet Coaster actuellement gratuit sur Steam

Gestion toujours mais de parc cette fois avec Parkitect, un cousin de Planet Coaster. Le jeu est lui aussi gratuit sur Steam jusqu'au 9 mars à 18h. Un DLC est également offert gratuitement, toujours bon à savoir si vous décidez de passer à la caisse. Parkitect vous demandera de créer le parc d'attractions de vos rêves et de veiller à son bon développement et surtout sa rentabilité. Il faudra donc non seulement le construire, mais aussi gérer les demandes des visiteurs et des employés.

The Riftbreaker, un mélange unique entre survie, tower defense et construction de base

Enfin, on oublie le calme de la gestion pour de l'action et de la stratégie avec The Riftbreaker, le dernier jeu gratuit de cette sélection Steam. Vous pouvez encore profiter du jeu jusqu'au 9 mars 18h également, et goûter à cette recette unique de survie, de tower defense et de construction de base. À l'aide d'un mecha, il faudra explorer une vaste planète hostile, récolter des ressources et déployer des bases de plus en plus complexes. Le problème, c'est que la faune est hostile et attaque en masse à l'image des nuées dans Starship Troopers ou des vagues de monstres dans World War Z. En prime, une récente mise à jour Steam a ajouté le mode coopératif, une fonctionnalité ultra demandée.