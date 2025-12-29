Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Les cadeaux pleuvent ces derniers jours sur les différents stores vidéoludiques. D'une part, il y a les promos PlayStation ou encore Nintendo. D'autre part, certaines boutiques vous offrent directement des jeux gratuits. C'est notamment le cas de Steam, qui vous fait en ce moment cadeau de deux titres, ainsi que d'un gros DLC.

Caveman World, un jeu gratuit Steam à garder à vie

Le studio GrabTheGames est un habitué des jeux gratuits sur Steam. Il est toujours à l'honneur cette semaine avec un titre rétro préhistorique. Caveman World: Mountains of Unga Boonga de son nom complet est un drôle de plateformer qui mise surtout sur la physique de vos déplacements. Même si cette modeste production présente des contrôles un peu hasardeux et une bonne d'imprévisibilité face à la faune environnante, il ne manque pas d'humour et devrait vous occuper quelques heures pendant vos vacances. Récupérez-le dès maintenant sur la boutique de Valve, il est disponible jusqu'au 30 décembre 2025, 19 heures au plus tard.

© GrabTheGames.

Undercroft warriors, un jeu gratuit à découvrir sur Steam

Pas de suceur de sang dans ce Vampire Survivors-like, mais bel et bien des créatures des Enfers à affronter en masse. Le twin-stick shooter Undercroft warriors va mettre vos nerfs à rude épreuve. La maîtrise de son gameplay hyper dynamique sera indispensable pour vaincre les vagues d'ennemis. Incarnez jusqu'à 6 héros différents avec chacun leurs spécificités de gameplay pour parvenir à atteindre le plus haut score possible. C'est le genre d'expérience arcade et en pixel art qui devrait plaire aux amateurs de rétrogaming. Actuellement, il fait partie des jeux gratuits à obtenir d'un clic sur Steam jusqu'au 31 décembre, 19 heures dernier délai.

Fuzzy.

Un gros DLC pour Train Sim World 6 est offert

Si vous avez envie de changer d'air pour cette fin d'année, Steam vous propose un beau DLC gratuit pour le jeu Train Sim World 6. Initialement sorti pour le deuxième épisode, l'extansion « Spirit of Steam: Liverpool Lime Street - Crewe Route » vous fait remonter le temps. Prenez le contrôle d'une locomotive à vapeur en plein cœur de l'Angleterre et assurez le trafic ferroviaire avec autant d'attention que dans le jeu principal. Proposé d'ordinaire à 35,99 €, ce contenu additionel est offert jusqu'au 5 janvier 2026, 19 heures, sur la boutique de Valve.