C'est l'heure de vous faire plaisir grâce à Steam ! La boutique de Valve vous donne l'occasion d'accéder à des jeux gratuits pour une durée limitée, alors faites vite.

Hier, nous vous dévoilions le nouveau jeu gratuits à récupérer sur l'Epic Games Store. Aujourd'hui, c'est au tour de Steam de vous gâter. Deux productions sont accessibles à titre gracieux jusqu'à ce lundi 8 septembre, 19 heures dernier délai. C'est donc le moment d'en profiter, mais ce n'est pas tout ! Un cadeau à garder à vie vous attend également.

CarX Street, foncez découvrir ce jeu gratuit

Steam met la gomme ce vendredi avec son premier jeu gratuit ! CarX Street vient de débarquer sur console, mais il fêtera les trois ans de sa sortie initiale sur PC lundi prochain. C'est donc l'occasion idéale de vous le faire découvrir sans rien débourser pendant un week-end d'essai.

Mettez le contact et embarquez pour des courses automobiles des routes montagnes jusque dans les rues de Sunset City. Personnalisez votre véhicule avec des options de tunings très riches et dépassez vos concurrents avec classe. Jusqu'au 8 septembre, le jeu est gratuit sur Steam, alors profitez-en.

Void Crew, une aventure coop à essayer sur Steam

Passons à un tout autre univers avec le deuxième jeu gratuit sur Steam ce week-end. Il s'agit cette fois de Void Crew, un roguelite coopératif développé par les Danois de Hutlihut Games et édité par les Français de Focus Entertainment. Affublé d'évaluations « très positives » sur la plateforme de Valve, c'est un essai qui vaut donc le détour.

Void Crew vous embarque pour une aventure spatiale fun à souhait. À bord d'un vaisseau, jouez jusqu'à six pour ramener l'ordre dans une galaxie où règne le chaos. Ensemble, remplissez des missions périlleuses, vous demandant de faire face aux tempêtes d'astéroïdes et autres éruptions solaires. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'à lundi, 19 heures, lancez-vous !

Un cadeau offert à vie sur Steam

Pour finir, Steam va au-delà des essai temporaire pour vous faire un troisième cadeau. Cette fois, il s'agit d'un présent que vous pourrez garder à vie. C'est donc une belle opportunité à saisir pour celles et ceux qui aiment partir manœuvrer en mer grâce au jeu World of Warships.

Ce wargame très populaire, dans la lignée des World of Tanks, vous fait cadeau d'un DLC qui va plaire aux amateurs de grands navires. Obtenez dès à présent le DLC gratuit « Smith Pack » pour ajouter ledit bateau à votre flotte. Mais, ne tardez pas ! Car l'offre n'est valable que jusqu'au 17 septembre, 19 heures.

