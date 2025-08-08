Chaque semaine les joueurs peuvent trouver des bons plans pour jouer pas cher voir carrément gratuitement. Steam, l’Epic Games Store ou encore GOG et Prime Gaming ont tendance à proposer des jeux gratuits. Que ce soit des titres offerts et à garder à vie, des jeux gratuits pour une durée limitée ou de nouveaux free-to-play, il y a pratiquement toujours quelque chose à se mettre sous la dent. Cette semaine sur Steam, ce sont deux petits jeux indés très bien notés qui sont proposés gratuitement pour quelques jours seulement. C’est donc maintenant qu’il faut en profiter.

Un jeu gratuit qui mélange les genres sur Steam

Si vous vous êtes déjà lassé de la bêta ouverte de Battlefield 6 (ce qui semble difficile) où que vous voulez simplement faire une pause entre deux sessions sur vos jeux du moment, pourquoi ne pas jeter un œil sur Steam pour profiter de petits jeux gratuits ? Le premier d’entre eux est « un jeu de rôle d’action haut en couleur » dans lequel on devra reconstruire un village pour de petits robots sans toit.

Jouable seul ou en coopération, Lynked Banner of the Spark est un jeu extrêmement coloré et mignon tout plein, qui cache une recette pourtant assez exigeante qui s'inspire du roguelite en proposant en parallèle de la construction et un peu de gestion de base cosy. Un Roge-life comme le qualifie son studio. Plutôt bien noté, le Lynked est gratuit jusqu’à lundi dans la journée et vous pouvez en profiter dès maintenant sur Steam.

La guerre à grande échelle avec cet autre jeu gratuit

Le second jeu gratuit de la semaine est quant à lui beaucoup moins coloré et joyeux visuellement. Il s’agit d’Ashes of Singularity Escalation, un jeu de stratégie en temps réel dans lequel on contrôle des armées entières pour des affrontements à grande échelle. Lui aussi plutôt bien noté, le jeu nous propose des dizaines d'unités différentes qui peuvent s’affronter par centaine sur le champ de bataille. Vous pourrez explorer une campagne narrative composée de plusieurs missions pour vous faire la main avant de lancer des escarmouches en solo contre une IA redoutable, ou contre d’autres joueurs dans des matchs normaux ou classés. Ashes of Singularity Escalation est lui aussi gratuit pour un temps limité jusqu’à lundi dans la journée et vous pouvez en profiter dès maintenant sur Steam.

Plein de cadeaux à gagner sur Steam avec la Quakecon 2025 !

En plus de ces deux jeux gratuits sur Steam, vous pourrez gagner plusieurs objets de collection numérique grâce à la Quakecon 2025 qui se déroule du 7 au 10 aout. Bethesda met à l’honneur toutes ses licences comme The Elder Scrolls ou encore DOOM le temps d’un long weekend. Durant cette période, vous pourrez jeter un œil à diverses promotions sur la plupart des jeux de l’éditeur ainsi qu’une quantité astronomique de DLC pour chacun d’eux. Mais il sera aussi possible de gagner des avatars Steam, un sticker ou encore un arrière-plan de profil. Pour ce faire, il suffit de regarder une quinzaine de minutes de stream lorsque ce dernier est en ligne. Rendez-vous sur le lien ci-dessous pour surveiller, Bethesda lance ses streams de manière un peu aléatoire malheureusement. Lorsque vous cumulerez assez de temps de visionnage, rendez-vous sur votre profil dans l’onglet personnalisation pour réclamer vos cadeaux.

Un aperçu des récompenses de la Quakecon 2025 via Steam

