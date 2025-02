Comme toujours, le lundi est encore l'occasion de tester gratuitement des jeux disponibles pour le précédent week-end sur Steam. En l'occurrence, il s'agit d'une part d'un excellent jeu, et de l'autre jeu/outil quant à lui pouvant être gardé indéfiniment. Enfin, alors que de nombreux festivals battent leur plein sur la plateforme Valve, il est possible de récupérer divers petits cadeaux. Mais le temps vous est compté pour profiter de tout cela.

Deux produits encore gratuits sur Steam pendant quelques heures

Commençons naturellement par les deux produits encore accessibles gratuitement sur Steam. D'un côté, nous avons un jeu particulièrement apprécié, surtout s'agissant de jouer entre amis : Green Hell. Développé et édité par Creepy Jar et sorti en 2018, il s'agit d'un jeu de survie empruntant de nombreux éléments d'un autre excellent titre en la matière qu'est The Forest.

Green Hell

Comme son nom l'indique, Green Hell vous place dans la peau d'un anthropologue échoué dans une jungle amazonienne particulièrement hostile. Il faudra vous débrouiller avec les moyens du bord pour survivre et retrouver votre femme, tout en faisant attention aux nombreux dangers mortels qui vous attendent, comme des piqures d'insecte particulièrement dangereuses si elles ne sont pas soignées, entre autres menaces tant de la faune et de la flore que d'autres êtres humains. Vous pouvez donc encore y jouer gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir 19 heures.

RPG Maker VX Ace

L'autre produit offert sur Steam n'est pas tant un jeu mais plutôt un outil pour en créer. Le célèbre RPG Maker, dans sa version la plus aboutie, baptisée VX Ace. Grâce à son logiciel aussi simple d'utilisation que complet, vous pourrez créer vos propres petits jeux de manière ludique. Là encore, vous avez jusqu'à 19 heures pour le récupérer et le garder indéfiniment dans votre bibliothèque.

Des petits cadeaux gratuits pour célébrer les différents festivals de Steam

En supplément de Green Hell à essayer ou RPG Maker VX Ace à récupérer pendant encore quelques heures gratuitement sur Steam, deux festivals battent aussi leur plein sur la plateforme de Valve. Il s'agit en l'occurrence du Nouvel An Lunaire 2025 et du festival du jeu incrémental. À ce titre, quelques petits cadeaux bonus sont également à récupérer gratuitement avant ce soir 19 heures. Ceux-ci prennent respectivement pour les deux festivals la forme de stickers, et d'un avatar animé ainsi que de deux cadres pour votre profil. Vous trouverez les liens pour les réclamer avant qu'il ne soit trop tard :