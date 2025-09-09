Toutes les semaines, les joueurs et joueuses PC peuvent mettre la main sur plusieurs jeux gratuits. A commencer par ceux de l’Epic Games Store, offerts chaque semaine, sans aucun surcoût ou condition cachée si ce n’est d’avoir un compte sur la plateforme. Amazon propose également de récupérer des titres sans frais supplémentaires dans le cadre de l’abonnement Prime classique. Puis il y a Steam, qui se situe entre deux eaux. Régulièrement, la boutique de Valve va se contenter d’essais gratuits qui durent généralement le temps d’un weekend, mais, elle offre parfois des jeux gratuits Steam à conserver. C’est bien dans cette seconde catégorie que se niche le bon plan du jour.

Un jeu gratuit Steam à conserver

Comme souvent avec la plateforme, il faut se tourner vers la scène indépendante pour récupérer votre cadeau du moment. Steam vous propose en effet de récupérer un jeu gratuit complètement barré jusqu’au samedi 13 septembre 2025 à 19h, heure française. Broilers de son nom, se présente comme un jeu WTF mi-chemin entre le jeu de plateau et de tactique avec une pointe de tour par tour et de jeu de cartes. Un mélange détonnant, pour un titre au côté loufoque entièrement assumé. Dans ce jeu gratuit Steam, vous participez en effet à ce qui ressemble à des parties d’échecs et d’autres jeux de société, mais les apparences sont trompeuses. Tout est en réalité question de poulets et d’élevage.

Ce jeu gratuit Steam a alors des faux airs de Tower-Defense, à la différence qu’il faudra également attaquer et progresser vers la base ennemie en plaçant bien ses pions. Bref, c'est du grand n’importe quoi et comme c’est gratuit, ça ne coûte littéralement rien d’aller le récupérer et l’ajouter à votre bibliothèque.

De nouveaux cadeaux pour les utilisateurs

Si ce concept est trop perché pour vous, pas de panique : vous ne repartirez sans doute pas les mains vides. Outre ce jeu gratuit Steam, il est également possible de récupérer de nouveaux avatars, cadres, autocollants et autres décorations pour personnaliser votre compte. Ce sont cette fois les jeux orientés politique qui sont à l’honneur le temps d’un festival qui leur est consacré. Comme toujours, il est donc possible de récupérer plusieurs éléments cosmétiques en plus de pouvoir tester gratuitement certains titres incontournables du genre, à l’instar de Crusader Kings 3, Tropico 6 ou encore Yes Your Grace, qui profitent en plus de promotions. Vous avez jusqu’au 15 septembre à 19h pour récupérer ces nouveaux cadeaux sur Steam ou faire vos emplettes.