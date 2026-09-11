Steam propose une fois encore plusieurs jeux gratuits à tous les joueurs, et cette semaine la plateforme est même plus que généreuse. Dès maintenant, et ce pendant quelques jours, ce ne sont pas moins de 5 jeux qui sont gratuits : Borderlands 4, Mordhau, Crime Boss, Surviving Mars et F1 2025. Des jeux drastiquement différents, mais qui vous promettent tous plusieurs heures de jeu sans forcer.

Steam propose 5 jeux gratuits en ce moment

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de plusieurs occasions de jouer à moindre coût sur Steam. La plateforme propose en effet régulièrement des jeux gratuits, qu'ils soient gratuits pour un temps limité, ou encore offerts définitivement à l'instar des jeux de l'Epic Games Store, il y a toujours de bonnes affaires. Dès aujourd'hui et jusqu'au 14 septembre 2026 à 19 h 00 tapantes, ce ne sont pas moins de 5 jeux qui sont jouables gratuitement sur la plateforme. Durant cette période, vous pourrez avancer dans chacun des titres et conserver votre progression. Tous en profitent également pour être en promo, si jamais vous souhaitez vous laisser séduire définitivement.

Tous les jeux gratuits sur Steam jusqu'au 14 septembre 2026

© 2K / Gearbox Software.

Borderlands 4 à tester gratuitement sur la plateforme de Valve

Cette semaine, on va faire un petit tour du côté de Borderlands 4, assurément le plus gros jeu de cette sélection de jeux gratuits sur Steam. Gearbox nous propose ici un shooter looter efficace, bien qu'il ait la fâcheuse tendance à se diluer de lui-même dans son vaste monde ouvert. Il n'en reste pas moins amusant et divertissant, mais surtout extrêmement généreux en contenu. Depuis sa sortie, le jeu a également reçu un grand nombre de contenus gratuits, mais aussi et surtout des DLC et grosses extensions payantes. D'ailleurs, il en a reçu de nouveau pas plus tard que le 10 septembre 2026. Un nouveau contenu narratif qui tourne autour de FL4K, l'un des chasseurs de l'Arche de Borderlands 3, qui signe donc son grand retour. Si vous voulez vous faire une idée de ce qu'est devenu Borderlands 4 aujourd'hui, vous pouvez le tester gratuitement jusqu'au 14 septembre 19 h 00 sur Steam. Le jeu est également en promo ainsi que la plupart de ses DLC.