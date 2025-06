Jouer sans avoir à débourser un centime, c’est le pied, on ne va pas se mentir. Là-dessus, ce ne sont certainement pas les joueurs PC qui viendront dire le contraire puisqu'ils ont régalé de nombreux bons plans chaque semaine. En tête : GOG, l’Epic Games Store et bien entendu Steam. Jeux gratuits à ajouter à sa collection, des free-to-play ou encore des jeux jouables gratuitement durant quelques jours, il y a toujours de quoi faire. Cette semaine sur Steam on peut récupérer deux jeux gratuits et l’un d’eux est carrément énorme en plus d’être ultra apprécié.

Un petit jeu gratuit de plus sur Steam

On commence déjà par la nouveauté de cette semaine : Holy Clash Cards. Il s’agit d’un petit jeu tout ce qu’il y a de plus modeste qui vous propose de prendre part à des batailles de carte dans un univers ancré dans le moyen âge. À première vue, il ne paie pas de mine avec sa direction artistique de jeu mobile un peu passe-partout. Comme souvent dans ce genre de production, on devra jongler entre plusieurs ressources pour cette fois-ci et se construire un deck parmi des dizaines de cartes différentes dans le but de vaincre tous ses adversaires. On ne pas se mentir, ça n’a pas l’air folichon et les notes négatives de Steam ne semblent pas mentir sur ce coup. Mais c’est gratuit et vous pouvez le garder définitivement dans votre bibliothèque, donc si jamais vous voulez vous faire une idée par vous-même, c’est le moment. L’offre est valable jusqu’au 9 juin 19h.

Borderlands 2 est encore gratuit mais il faut le récupérer immédiatement !

Sinon, un autre jeu est gratuit en ce moment et l’offre va bientôt prendre fin. Celui-là au moins, il a fait l’unanimité à sa sortie et est même considéré comme culte dans son genre. L’excellent Borderlands 2 est actuellement gratuit sur Steam et peut être ajouté définitivement à votre compte lui aussi. Le shooter looter de Gearbox, considéré comme le meilleur de la licence à ce jour, vous promet des dizaines et des dizaines d’heures de jeu dans un déluge de violence de loot et de vannes rarement au-dessus de la ceinture, mais qui font toujours mouche. Le jeu nous propose une fois de plus d’incarner des chasseurs de l’arche partie à la recherche de trésors disparus, mais qui font surtout partie d’une résistance visant à affronter le terrible Beau Jack, l’un des vilains les plus vilains de l’univers, mais certainement l’un des plus charismatiques et drôles également. Borderlands 2 est gratuit jusqu’au 8 juin 19h, ce soir donc, alors ne trainez pas.

