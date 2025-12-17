Ce sera décidément la semaine des bons plans pour les joueurs PC. Alors que l’Epic Games Store lancera officiellement son calendrier de l’avent annuel dans quelques heures, avec à la clé une quinzaine de jeux gratuits, les éditeurs profitent également des fêtes de fin d’année pour se montrer plus généreux. Une initiative qui profite particulièrement aux utilisateurs Steam, actuellement gâtés avec de belles offres. Ainsi, trois jeux gratuits à conserver à vie sont disponibles, tandis qu’une des plus grosses sorties de l’année peut également être testée sans dépenser un centime.

Trois jeux gratuits Steam à garder à vie

Trois productions vraiment différentes les unes des autres peuvent donc être récupérées gratuitement. Une fois ajoutés à votre bibliothèque avant la date limite, ces trois jeux gratuits Steamy resteront bien à vie, à condition bien sûr de les réclamer dans les temps. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton dédié à chaque jeu, puis de chercher le bouton vert « Ajouter au compte ». Steam étant parfois capricieux, ce bouton peut se trouver un peu plus bas sur la page, alors n’hésitez pas à scroller si vous ne le voyez pas immédiatement.

Wild Terra 2: New Lands

On commence avec le nouveau jeu gratuit de la liste : Wild Terra 2 New Lands. Dans ce de survie et de sandbox en monde ouvert, vous devez collecter des ressources, construire des bases et crafter des objets pour survivre. Il conviendra alors d’explorer divers biomes, d’affronter des créatures et d'autres joueurs dans un environnement médiéval. Un jeu gratuit Steam taillé pour les amateurs de sandbox et de survie qui accordent une véritable importance à l’immersion. Vous avez jusqu'au 18 décembre à 19h00 pour le récupérer.

Black Desert Online

On continue avec le plus gros jeu gratuit de la sélection. Black Desert Online est un MMORPG en monde ouvert qui vous plonge dans un univers riche et détaillé, avec un gameplay axé sur l'action et la personnalisation. Vous devez créer votre personnage parmi une large sélection de classes, chacune avec des compétences uniques et un système de combat dynamique basé sur des combos. Dans toute sa démesure, le jeu propose un monde vaste à explorer, incluant des villes, des donjons et des zones ouvertes où vous pouvez interagir avec l’environnement, pêcher, miner, cultiver, ou commercer. Bref, un jeu gratuit Steam vraiment riche et énorme, que vous pourrez garder à vie si vous le réclamez avant le 18 décembre 2025 à 9h00.

One Gun Guy

On termine avec le dernier jeu gratuit Steam à garder à vie. One Gun Guy est un jeu d’action indépendant qui ne fait pas dans la subtilité. Vous y incarnez un héros solitaire, armé uniquement d’une seule arme donc, qui lui servira à traverser des niveaux remplis d'ennemis et d’obstacles. Un titre assez minimaliste, mais non moins brutal, qui pourrait plaire aux amateurs de défis à l’ancienne.

Call of Duty Black Ops 7 à tester gratuitement sur Steam

C’est l’autre grosse offre pour ceux qui veulent jouer sans dépenser un centime de plus. Call of Duty Black Ops 7 est gratuit sur toutes les plateformes jusqu’au 22 décembre. Les joueurs pourront tester plus de 20 cartes multijoueur, dont Nuketown 2025, ainsi que le mode Zombie et plusieurs autres classiques comme le Match à Mort, Domination ou encore Hardpoint. Une occasion pour Activision de tenter de redresser la barre après le lancement chaotique de Black Ops 7 et d’offrir à tout le monde la possibilité de découvrir le jeu dans sa version améliorée, après l’ajout de plusieurs mises à jour. À tester gratuitement sur Steam, donc.