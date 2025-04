Si vous ne faites pas une overdose de chocolats et que vous pouvez tenir sur votre chaise de bureau, il y a encore et toujours des jeux gratuits à garder à vie ou à essayer sur PC. Par exemple, l'Epic Games Store offre l'excellent Botanicula d'Amanita Design et des cadeaux pour Firestone: Online Idle RPG avec un pack d'une valeur totale de 100$. Sur Steam, il y a également des titres à tester gratuitement ou à ajouter à tout jamais dans votre bibliothèque de jeux. En tout, c'est trois softs qui vous attendent dès maintenant, mais faites très vite !

Les jeux gratuits Steam du week-end

Quoi de neuf sur Steam ? Deux jeux gratuits, dont un très apprécié, sont à tester jusqu'à ce lundi 21 avril 2025 à 19h00. Le premier d'entre eux, c'est No More Room in Hell 2. Un Left 4 Dead-like encore en accès anticipé qui a lancé une nouvelle mise à jour REANIMATION. Ce patch inclut notamment deux cartes inédites, un système de combat revu et corrigé, des armes supplémentaires, une génération aléatoire des personnages ainsi qu'un nouveau système d'inventaire. Pour le reste, c'est la même chose que la formule de base. On est par conséquent face à un jeu qui se savoure en co-op, jusqu'à 8 joueurs, où l'on doit survivre, glaner des ressources, faire des réserves et accomplir des missions sans se faire croquer. La routine pour les fans de L4D.

Ensuite, Steam propose un essai gratuit de Barotrauma. On est toujours dans le domaine de l'horreur avec une simulation de sous-marin 2D, jouable en solo ou en coopération, qui intègre des éléments de RPG et de survival horror et qui s'inspirent entre autres de FTL: Faster Than Light, Rimworld etc. « Dirigez un submersible, remplissez des missions, affrontez des monstres, réparez des fuites et fabriquez des objets. Mais méfiance, le danger frappe sans prévenir ! ». C'est un must-have Steam pour un grand nombre de joueuses et joueurs avec 94% d'avis positifs sur 50 879 évaluations. À noter qu'une remise de prix de 50% est appliquée sur Steam jusqu'au 26 avril 2025 pour aller au-delà de cet essai gratuit.

AtmaSphere à télécharger gratuitement et à garder à vie

En complément de ces deux essais gratuits, Steam vous laisse récupérer et garder à vie AtmaSphere jusqu'au 23 avril 2025 à 19h00. Un jeu d'adresse où il faut faire rouler une boule sans qu'elle ne tombe, le tout dans une ambiance médiévale. Mais pour vous bloquer dans votre tâche de collecter des diamants pour impressionner Ballerina, vous devrez surmonter bien des obstacles. Plus vous avancez et plus les tableaux des 30 niveaux sont difficiles. Un sang froid est donc nécessaire. Si vous le téléchargez avant la date indiquée, il restera à vie dans votre bibliothèque Steam.

