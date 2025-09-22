Steam aussi vous fait régulièrement des cadeaux. C'est le cas en ce moment avec un jeu gratuit à récupérer d'urgence pour pouvoir ensuite le garder à vie.

Chaque semaine, de nombreux jeux gratuits sont proposés sur PC grâce à Steam, l'Epic Games Store ou encore Prime Gaming. Cette fois, la plateforme de Valve vous offre littéralement deux titres que vous allez pouvoir garder à vie. Des jeux gratuits dont vous deviendrez propriétaire donc, mais il va falloir faire vite pour profiter de l’offre puisqu’il ne reste plus beaucoup de temps.

Un jeu gratuit qui sent bon le rétro à récupérer sur Steam

Fan de jeux en pixel art et de plateformers au challenge relevé ? Cybarian : The Time Travelling Warrior pourrait bien vous plaire. Ce premier jeu gratuit sur Steam est un hommage aux jeux des années 80/90. On y incarne un guerrier capable de voyager dans le temps et qui devra se frayer un chemin dans des niveaux bourrés d’ennemis. Pas bien long, Cybarian n’en est pas moins un titre difficile, en témoignent les notes assez moyennes qui ont été données sur Steam. Si certains joueurs semblent frustrés, d’autres au contraire saluent la prise de risque, l’univers et le gameplay qui rappelle très clairement les jeux d’arcade classiques. Quoi qu’il en soit, vous pouvez vous en faire une idée par vous-même puisque le jeu est gratuit jusqu’au 23 septembre 19h, période durant laquelle vous pouvez l’ajouter définitivement à votre collection.

Un jeu gratuit atypique offert

Le premier jeu gratuit que vous pouvez récupérer sur Steam est des plus atypiques. Il s'agit pour cette fois d'un titre plutôt original et conceptuel nommé Away. Cette création indé tout droit sortie du studio NipoBox est encore peu connue, mais elle peut valoir le coup d'œil ne serait-ce que par son étrangeté. Away est un court jeu narratif qui a surtout valeur d'expérience ludique. Tout en noir et blanc, il vous immerge dans la peau d'un héros qui s'apprête à rejoindre la lumière.

Notez en outre que Away n'est disponible qu'en anglais et en russe, aussi bien pour l'audio que les textes. Le français n'est pas encore pris en compte à ce jour. Mais si vous voulez tester cette petite expérience, vous pouvez toujours récupérer le jeu gratuitement sur Steam. Il ne vous reste cependant plus beaucoup de temps. Le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 24 septembre 2025, 19 heures dernier délai.