Comme souvent, Steam propose plusieurs jeux gratuits à tous les utilisateurs de sa plateforme, et sans condition. Jusqu'au 13 juillet 2026, vous pouvez donc jouer gratuitement à ARK Survival Ascended, Against The Storm ou encore Gogh Focus with your Avatar. Des jeux très différents, mais tous très appréciés dans leur genre.

Against The Storm est jouable gratuitement sur Steam

Premier jeu gratuit de la semaine sur Steam, on retrouve Against the Storm, un city-builder roguelike développé par le petit studio Eremite Games. Après un passage en accès anticipé, le jeu est sorti en version 1.0 depuis le 8 décembre 2023. Le jeu propose de diriger différentes factions, chacune avec ses propres besoins et spécialisations, pour les faire survivre dans un monde dangereux. Roguelike oblige, régulièrement, les colonies finissent par être balayées par des tempêtes destructrices, mais les ressources, améliorations et expériences accumulées sont conservées d'une expédition à l'autre, ce qui permet de sans cesse évoluer. Très bien accueilli par la critique, hyper bien noté sur Steam, Against the Storm est gratuit jusqu'au 13 juillet à 19h00.

ARK Survival Ascended à tester gratuitement sur PC

ARK est certainement l'un des jeux les plus populaires de Steam. Précurseur des jeux de survie, ça fait des années qu'il hante la plateforme et a même fini par poser ses valises sur consoles. Depuis octobre 2023, le jeu a eu droit à une refonte sous Unreal Engine 5 avec ARK Survival Ascended, qui a relancé un accès anticipé sur Steam pour l'occasion. On y incarne toujours un survivant échoué sur une île, où il faut survivre en construisant sa base, en récoltant des ressources et en apprivoisant toutes les créatures que l'on croisera, du petit castor au gros tyrannosaure. Le titre reprend l'ensemble du contenu de l'original et quelques DLC, tout en modernisant le rendu graphique, les animations, et plusieurs autres choses du genre. ARK Survival Ascended est gratuit sur Steam jusqu'au 13 juillet à 19h00.

Gogh, un OVNI gratuit sur Steam

Autre jeu gratuit sur Steam en ce moment, Gogh Focus with Your Avatar est une étrange expérience cosy et multijoueur développée par le studio ambr, sortie le 30 avril 2025. Le concept mélange la création d'avatar à de la décoration d'intérieur. On peut en effet aménager librement sa pièce avec des meubles, de la déco ou encore des créations personnelles. Un OVNI que vous pouvez tester gratuitement puisque Gogh est gratuit sur Steam jusqu'au 13 juillet à 19h00.