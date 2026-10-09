Steam fait le plein de jeux gratuits cette semaine avec trois jeux jouables gratuitement quelques jours et un que vous pouvez garder à vie. Sans compter deux gros DLC d’une valeur de 50 € au total.

Comme souvent, Steam propose de nouveaux jeux gratuits pour passer le weekend, mais aussi plusieurs cadeaux à récupérer. Cette semaine, trois jeux sont jouables gratuitement, dont l’excellent ARC Raiders, ou encore Squad 44. Le jeu indé Pony Island est quant à lui offert et peut être gardé à vie tandis que deux gros cadeaux sont offerts pour des jeux populaires, notamment World of Warships.

Quatres jeux gratuits dont un à garder et des cadeaux sont dispo sur Steam

Presque chaque semaine, Steam offre la possibilité à ses joueurs de jouer sans avoir besoin de débourser un centime. Certains jeux gratuits sont offerts définitivement, à l’instar des jeux Epic Games Store, tandis que d’autres ne sont jouables que quelques jours. Parfois, ce sont aussi de nouveaux free-to-play qui méritent le coup d’œil. Dans les prochains jours, vous pourrez donc jouer gratuitement à ARC Raiders, qui fête l’arrivée d’une de ses plus grosses mises à jour, mais aussi à Squad 44, jeu tactique qui devrait plaire aux joueurs de Wardogs.

Ce sera aussi l’occasion de tester Core Keeper, un jeu d’aventure jouable seul ou en coopération. Vous pourrez également mettre le puzzle game à l’atmosphère étrange indé Pony Island directement dans votre collection Steam et le garder à vie. Enfin, la plateforme vous permettra de récupérer deux packs gratuits d’une valeur totale de 50 €. L’un est un pack comprenant un bateau pour World of Warships d’une valeur de 10 € tandis que l’autre est un colossal DLC pour Gear Club Unlimited 3 d’une valeur de 40 €.

ARC Raiders : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 10 h 00

Core Keeper : jouable gratuitement jusqu’au 12 octobre 2026 19 h 00

Squad 44 : jouable gratuitement jusqu’au 13 octobre 2026 19 h 00

Pony Island : jeu gratuit à garder jusqu’au 12 octobre 2026 19 h 00

World of Warships : le DLC Ning Hai, d’une valeur de 10 €, gratuit jusqu’au 13 octobre 2026 3 h 00

Gear Club Unlimited 3 : le DLC Gear.Club Signature Pack, d’une valeur de 40 €, gratuit jusqu’au 22 octobre 2026 19 h 00

ARC Raiders, le meilleur extraction shooter du moment gratuit tout le weekend

ARC Raiders est gratuit sur Steam en ce moment, mais aussi sur le reste des plateformes jusqu’au 12 octobre 2026 aux alentours de 10 h 00. Le jeu fête en effet l’arrivée d’une très imposante mise à jour, certainement la plus grosse depuis son lancement. Elle ajoute notamment une nouvelle carte, la plus grande à ce jour, mais aussi de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux joueurs de trouver d’autres objectifs en construisant notamment leur petit nid douillet. On notera également de nouveaux ennemis, des objets inédits et par essence de grosses nouveautés dans le gameplay. Si vous voulez tester tout ça sur Steam, c’est donc le moment idéal.