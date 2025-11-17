Chaque semaine Steam propose un ou plusieurs jeux gratuits, peu importe la méthode. Parfois, c'est un jeu offert définitivement et que vous pouvez par la suite ajouter à votre bibliothèque. D'autres fois il s'agit de nouveaux free-to-play ou de jeux gratuits pour une durée limitée. C'est le cas en ce moment avec non pas un, mais deux jeux tous deux bons dans leur domaine.

Un jeu tout récent déjà jouable gratuitement sur Steam

Le premier jeu gratuit Steam est une nouveauté d'Amazon, sortie il y a peu : King of Meat. Il s'agit d'un jeu de plateforme orienté party game dans lequel vous pourrez tenter d'affronter des donjons créés de toute pièce par la communauté. Évidemment, vous pourrez vous aussi créer votre propre parcours piégé dans la violence gratuite et la bonne humeur. Le jeu est disponible depuis le 2 octobre 2025 sur consoles et PC et s'avère relativement bien apprécié par les joueurs. Un jeu que beaucoup s'accordent à qualifier de fun, mais également de moyen. Vous pouvez le tester par vous-même puisque le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 17 novembre 2025 à 19h00 en fin de journée aux alentours de 19h.

Un jeu gratuit très apprécié encore jouable !

Le second jeu gratuit Steam est un jeu de stratégie tiré d'une licence adorée. On parle évidemment de Age of Wonder, franchise célèbre pour ses jeux de stratégie et 4X. C'est bien Age of Wonder 4 qui est jouable gratuitement jusqu'au 17 novembre 2025 aux alentours de 19h sur Steam. Vous pouvez y incarner différentes factions au gameplay tout aussi unique pour tenter de contrôler diverses régions par la force, l'expansion ou encore une écrasante croissance économique entre autres. Tous les moyens sont bons pour parvenir à vos fins, c'est d'ailleurs l'une des forces du jeu et qui fait de lui un titre très bien noté sur Steam.

Source : Steam