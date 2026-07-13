Steam propose toujours 3 jeux gratuits à tester, mais c'est la dernière ligne droite. Vous devez absolument jouer à Against the Storm, qui en fait partie, c'est une pépite !

C'est votre dernière chance pour profiter des trois jeux gratuits du moment sur Steam, l'offre expire ce soir, le 13 juillet 2026, alors profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Steam met à disposition de tous ses utilisateurs, gratuitement et sans aucune condition, trois jeux : ARK Survival Ascended, le très bon Against The Storm, et Gogh Focus with your Avatar. Vous pouvez encore y jouer comme bon vous semble et même conserver votre avancée en cas de passage en caisse, mais ne traînez pas à vous décider de les tester.

Trois jeux gratuits encore disponibles sur Steam

Steam regorge de bons plans et propose souvent des jeux gratuits, presque chaque semaine. Ce sont parfois des jeux temporairement gratuits, comme ici, ou encore des titres offerts pour de bon, voire même de nouveaux free-to-play à découvrir. Pour les jeux gratuits du moment, la fenêtre se referme très vite, ils ne sont accessibles que pour quelques heures encore.

Against the Storm : un roguelike unique qui mélange city builder et stratégie en temps réel

: un roguelike unique qui mélange city builder et stratégie en temps réel Gogh Focus With your Avatar : un OVNI cosy jouable en multijoueur.

: un OVNI cosy jouable en multijoueur. ARK Survival Ascended : un pionnier dans le genre survie, un jeu extrêmement populaire.

ARK Survival Ascended est à tester gratuitement sur Steam

ARK Survival Ascended est un précurseur du jeu de survie et est rapidement devenu incontournable sur Steam et consoles. En 2023, il a eu droit à une refonte sous Unreal Engine 5. On y incarne toujours un survivant échoué sur une île, contraint de bâtir sa base, récolter des ressources et apprivoiser des créatures préhistoriques seul ou en coopération. Le titre reprend tout le contenu de l'original et plusieurs DLC sont déjà disponibles. Le tout avec un nouveau moteur graphique. ARK Survival Ascended est gratuit sur Steam jusqu'au 13 juillet à 19h00.

Against the Storm, la pépite à tester absolument

Against the Storm est un jeu unique en son genre. Il mélange un gameplay axé city-builder à de la stratégie et des éléments de roguelike. Dispo en version 1.0 depuis le 8 décembre 2023, il vous met à la tête de factions aux besoins spécifiques qu'il va falloir faire survivre dans un monde hostile. Roguelike oblige, on devra recommencer souvent pour avancer. Les tempêtes finissent toujours par balayer vos colonies, mais ressources et améliorations restent acquises d'une expédition à l'autre. Très bien noté sur Steam, le jeu est gratuit jusqu'au 13 juillet à 19h00.

Gogh Focus with Your Avatar, un OVNI gratuit en ce moment

Gogh Focus with Your Avatar est quant à lui une expérience cosy et multijoueur disponible depuis le 30 avril 2025. Un OVNI qui mélange création d'avatar et décoration d'intérieur, où il sera possible de créer des meubles, et autres décorations. Tout est permis pour aménager sa pièce à sa façon. Gogh Focus with Your Avatar est à tester gratuitement lui aussi sur Steam jusqu'au 13 juillet à 19h00