Comme avant chaque weekend, Steam propose de nouvelles offres de jeux gratuits à garder ou à essayer avec ici des titres assez uniques, mais il ne faudra pas tarder pour en profiter.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses occasions de jouer sans avoir à bourse délier. Ce notamment grâce à Steam, qui comme chaque vendredi se fend de nouvelles offres à ajouter à sa collection définitivement, jouables gratuitement pour une durée limitée ou encore des free-to-play. Pour cette sélection hebdomadaire, il est question de titres assez particuliers à conserver dans sa ludothèque, à condition de s'y prendre rapidement avant que l'offre n'expire.

Aeonic, un voyage unique à travers l'histoire en images et gratuitement sur Steam

On commence dans l'ordre alphabétique des jeux gratuits mis en avant par Steam ce weekend et à conserver dans sa ludothèque par Aeonic, un petit jeu tout simple mais pas dénué de charme, développé et édité par deux développeurs indépendants que sont Erik et Hayk Khachatryan et sorti en 2024. Il s'agit d'un jeu d'aventure textuel qui vous plonge dans l'histoire de l'humanité, de ses origines à nos jours, en explorant différents futurs possibles. Il met pour cela en scène de nombreuses époques historiques, des plus anciennes aux plus récentes, ainsi que des personnages et des événements marquants sur Terre et au-delà. À chaque fin, vos choix auront des conséquences différentes, influençant le cours de l'histoire. Un voyage atypique à travers l'histoire à récupérer gratuitement sur Steam avant le 29 avril 2026 à 23 heures chez nous.

Nocturnal, un platformer de toute beauté

On continue avec un très bon jeu d'action et de plateforme en 2D signé Dear Villagers. On y incarne Ardeshir, un soldat revenant sur une île ravagée par une mystérieuse brume, où chaque zone devient un terrain de survie. Armé d'une épée enflammée capable d'éclairer, d'activer des mécanismes et de repousser les créatures, il conviendra de transporter cette flamme sacrée d'un point à un autre pour progresser. Un jeu gratuit Steam vraiment sympathique, quoique relativement court (environ 2 à 3 heures). Vous avez jusqu'au 26 avril 2026 avant 16h00 pour le récupérer et le conserver.

SurrounDead Poly Construction : un véritable chantier zombie gratuit

Changement total d'ambiance, de gameplay et de style visuel avec le second jeu gratuit mis en avant par Steam ce weekend et également à conserver avec SurrounDead Poly Construction, développé et édité par Living Everyday et sorti en 2025, en accès anticipé et qui quittera cette version précoce le 6 mars 2026. Comme son nom l'indique, il est question ici d'un mélange entre jeu de construction et jeu de survie face à des hordes de zombie, le tout avec une direction artistique dite « low poly », où il faudra à la fois se débarasser des morts-vivants qui rôdent, mais aussi résoudre des puzzles et construire des structures afin d'arriver au bout de l'aventure. Accès anticipé gratuit au chantier sur Steam jusqu'au 25 avril 2026 à 19 heures chez nous.

8AM, un jeu d'horreur psychologique

Autre jeu gratuit Steam, autre ambiance. Ce jeu d'horreur psychologique à la première personne, un peu expérimental, nous met dans la peau d’un individu enfermé dans une pièce et condamné à surveiller une maison via des caméras de sécurité. Pas de contexte, pas d’explication, mais chaque nuit des événements étranges surviennent, comme des comportements un peu louches, des apparitions suspectes ou des anomalies. A vous de trancher et de déterminer s’il s’agit de phénomènes surnaturels ou de simples coïncidences. Un jeu gratuit Steam une nouvelle fois court et assez conceptuel, à réclamer avant le 27 avril à 19h00, afin de pouvoir le conserver.

Age of Mythology: Retold gratuit sur Steam ce weekend

On termine avec le seul essai gratuit Steam de la semaine, et pas des moindres. Plus de 20 ans après sa sortie, Age of Mythology a reçu le même traitement que sa série cousine, Age of Empires, avec un remake d’excellente facture. Retold ressuscite le classique de 2002 en version modernisée, mais le principe reste le même. On y dirige une civilisation inspirée de diverses mythologies (grecque, nordique, égyptienne, atlante), en gérant des ressources, des armées et assurant le développement de sa civilisation, tout en comptant sur les Dieux pour prêter leurs pouvoirs. Un monument de la stratégie jouable gratuitement sur Steam jusqu’au 27 avril à 19h00.