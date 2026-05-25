Il vous reste encore un peu de temps pour profiter des dernières offres Steam en termes de jeux gratuits ou à essayer, avec en l'occurrence six titres à ne pas manquer.

Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de nombreuses occasions de jouer sans avoir à bourse délier. Ce notamment grâce à Steam, qui comme chaque weekend se fend de nouvelles offres à ajouter à sa collection définitivement, jouables gratuitement pour une durée limitée ou encore des free-to-play. Ce weekend, la plateforme de Valve n'a pas chômé avec pas moins de six titres à récupérer ou à essayer. Si d'aventure vous avez raté le coche, voici une petite piqûre de rappel des dernières offres de la société de Gabe Newell avant qu'elles n'expirent.

Six jeux gratuits à garder ou à essayer sur Steam avant qu'il ne soit trop tard

Une fois encore, Steam propose donc ce weekend de récupérer gratuitement ou d'essayer pas moins de six titres de son vaste catalogue. En ce lundi 25 mai 2026 férié, vous avez notamment encore quelques heures pour essayer Restaurats, le RPG tactique coopératif Sunderfolk ou encore l'excellent jeu de grande stratégie Total War: Warhammer 3, puisque leurs offres d'essai se terminent toutes les trois à 19 heures ce soir.

Ensuite, vous aurez jusqu'au 27 mai 2026 à 19 heures pour ajouter gratuitement et indéfiniment à votre bibliothèque Steam Car Mechanic Simulator. Rebelote le lendemain, puisqu'un autre jeu Warhammer 40,000 pourra quant à lui également rejoindre votre ludothèque, à condition de le récupérer avant le 28 mai 2026 à 9 heures : Gladius. Enfin, un ultime jeu estampillé Warhammer 40,000 se laisse encore essayer via la plateforme de Valve, de son côté jusqu'à 18 heures le 28 mai 2026 : Battlesector.

Vous avez donc l'embarras du choix si vous souhaitez encore profiter des offres du weekend dernier sur Steam. Pour plus de clarté, voici donc ci-dessous un récapitulatif des différents jeux à essayer ou à récupérer gratuitement dans votre ludothèque par ordre alphabétique et chronologique :

Restaurats : à essayer gratuitement jusqu'au 25 mai 2026 à 19 heures

Sunderfolk : à essayer gratuitement jusqu'au 25 mai 2026 à 19 heures

Total War Warhammer 3 : à essayer gratuitement jusqu'au 25 mai 2026 à 19 heures

Car Mechanic Simulator : à récupérer gratuitement avant le 27 mai 2026 à 19 heures

Warhammer 40K Gladius : à récupérer gratuitement avant le 28 mai 2026 à 9 heures

Warhammer 40K Battlesector : à essayer gratuitement jusqu'au 28 mai 2026 à 18 heures

Source : Steam