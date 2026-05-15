Chaque semaine, les principaux magasins en ligne comme Steam ou encore l'Epic Game Store proposent des jeux gratuits. Ce sont parfois des jeux gratuits à garder définitivement, des titres dont on peut profiter pendant une durée limitée, ou encore de nouveaux free-to-play. Cette semaine sur Steam, il n'y a pas moins de 6 jeux gratuits que vous pourrez tester, et un que vous pourrez ajouter à votre collection définitivement.

6 jeux gratuits sur Steam disponible dès maintenant !

Semaine très chargée pour Steam qui vous propose dès aujourd'hui une tonne de jeux à essayer et ce durant tout le weekend. Au total, vous pourrez tester pas moins de 5 titres gratuitement comme si vous les possédiez et même conserver vos sauvegardes en cas de passage à la caisse. Un dernier jeu gratuit est quant à lui offert et peut être ajouté définitivement à votre collection. Chaque offre est disponible pour une durée limité et les jeux sont également en promotion dans la foulée. Voici la liste des six jeux gratuits proposés sur Steam cette semaine :

Greedfall The Dying World

Astral Ascent

V Rising

Make Way

Misery

Terrors to Unveil

V Rising est lui aussi gratuit sur Steam durant le weekend

Greedfall the Dying World, un RPG français à tester gratuitement sur Steam

Alors que le studio Spiders ferme ses portes, Greedfall The Dying world est proposé gratuitement sur Steam jusqu'au 17 mai à 19h00. Durant cette période, vous pourrez découvrir un monde fantastique inspiré de l'Europe du 17e siècle. Le jeu vous propulse trois ans avant les événements du premier jeu et il sera question une fois de plus de façonner votre propre destinée en rencontrant une vaste galerie de personnages et en prenant des décisions importantes. En bon RPG, Greedfall The Dying World vous propose de créer votre personnage de A à Z et d'en contrôler l'évolution grâce à un système de compétences unique et bien évidemment des choix narratifs importants. En plus d'être gratuit quelques jours, le jeu est aussi en promotion sur Steam, vous pourrez ainsi conserver votre progression et continuer votre aventure si vous décidez de mettre la main dessus définitivement.

Astral Ascent, un roguelike intense qui a cartonné

Astral Ascent est lui aussi gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 19h00 pétante. Juste ce qu'il faut pour découvrir ses héros uniques et affronter quelques boss pour se faire la main. Ce roguelike se présente comme un jeu de plateforme à l'action plutôt intense qui vous demandera de bons réflexes. Vous devrez parcourir différents niveaux en cherchant à combattre de puissants seigneurs du Zodiaque. Disponible depuis 2023, le jeu a reçu un accueil extrêmement favorable avec plusieurs milliers de retours très positifs sur Steam. Le studio ne relâche pas ses efforts d'ailleurs puisque de nombreuses nouveautés sont encore prévues cette année si l'on en croit la feuille de route qui concerne l'année 2026. De nouveaux personnages et un mode de jeu inédit sont notamment attendus.

V Rising, un jeu viral de Steam gratuit le temps d'un weekend

V Rising est un jeu de survie unique en son genre où l'on incarne un vampire qui doit trouver sa place dans un vaste monde ouvert et même construire son propre château. Avec sa proposition singulière, sa direction artistique réussie et sa boucle de gameplay rapidement addictive, le jeu a rencontré un succès fulgurant au point de devenir viral peu de temps après sa sortie sur Steam. V Rising est gratuit sur la plateforme jusqu'au 18 mai 19h00. Vous pourrez ainsi faire vos premiers pas en tant que suceur de sang, découvrir une partie de son univers et commencer à bâtir votre repaire. Dites vous bien qu'il sera très difficile d'en faire pleinement le tour en quelques jours seulement, mais si vous comptez vous laisser séduire, sachez que le jeu est également en promotion sur Steam.

Make Way, un party game explosif gratuit sur Steam ce weekend

Si vous avez quelques copains ou de la famille sous la main, vous devriez jeter un œil à Make Way, lui aussi gratuit sur Steam ce weekend. Ce jeu multijoueur ultra fun et très coloré vous propose de faire la course sur des circuits complètement loufoques en utilisant des bonus pour vous bagarrer dans la foulée. Au volant de petites voitures, ou d'une soucoupe volante, peu importe finalement, vous pourrez également construire vos propres circuits et même faire ça en groupe avec vos amis. Make Way est définitivement la dose de fun dont on a besoin pendant un weekend pluvieux et le jeu est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai à 19h00.

Misery, un jeu de survie glaçant à tester gratuitement

Les jeux de survie sont légion sur Steam, mais peu sont comme Misery. Le jeu attire l'œil avec sa direction artistique rétro et sale qui rappelle les jeux de l'ère PlayStation. Seul ou en groupe jusqu'à 5 joueurs, vous êtes plongés dans une région radioactive qui rappelle fortement STALKER. Vous devrez chercher des ressources, construire votre propre abri et explorer un vaste monde généré de manière procédurale en faisant attention aux monstres et autres anomalies étranges qui hantent la région. Misery est gratuit sur Steam jusqu'au 18 mai 19h00.

Terrors to Unveil Day Off, le jeu gratuit Steam que vous pouvez garder à vie

Dernier jeu gratuit de ce weekend, Terrors to Unveil Day Off opte lui aussi pour une direction artistique rétro et une pellicule sale et granuleuse. Il s'agit d'un jeu horrifique dans lequel on incarne un jeune homme qui compte profiter d'un peu de repos après une longue semaine de travail en allant s'isoler dans un chalet. Malheureusement, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Terrors to Unveil Day Off est le second épisode d'une licence de jeu d'horreur court et intense, très apprécié par les fans du genre. Le jeu est gratuit sur Steam ce weekend et peut être ajouté définitivement à votre collection jusqu'au 19 mai 19h00. Notez que le premier épisode de la licence est lui aussi gratuit si jamais vous appréciez l'expérience. Il se trouve juste ICI.