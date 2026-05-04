Chaque semaine les joueurs PC peuvent profiter de plusieurs jeux gratuits grâce à Steam, Amazon Luna ou encore l'Epic Games Store. Ce sont parfois des jeux offerts que l'on peut garder définitivement, des titres gratuits pour une durée limitée ou encore de nouveaux free to play. La semaine dernière, Steam proposait 3 jeux gratuits pour passer le weekend, et ces derniers sont encore jouables, mais il ne faut pas traîner pour en profiter.

Sonic Racing Crossworld est encore gratuit sur Steam

C'est l'un des jeux familiaux les plus réussis de 2025, Sonic Racing Crossworld est gratuit sur Steam jusqu'au 4 mai à 19h00. Il ne vous reste donc plus que quelques heures pour profiter du jeu et vous faire une idée de ce qu'il a dans le ventre. Incarnez des dizaines de personnages tirés de l'univers du hérisson bleu et même plus largement de Sega et du jeu vidéo dans son ensemble. Sonic Racing Crossworld propose une multitude de circuits qui peuvent changer de manière dynamique en faisant passer les pilotes d'un monde à l'autre en temps réel. Une recette unique qui promet de belles heures de jeu, et vous pouvez encore en profiter gratuitement sur Steam.

Victoria 3, l'un des meilleurs jeux de stratégie à tester

Changement de décor pour le second jeu Steam gratuit du weekend puisqu'il s'agit de Victoria 3, un jeu de stratégie cultissime. Marquez l'histoire en étant diplomate ou conquérez le monde par la force militaire ou économique, Victoria 3 est l'un des jeux Paradox les plus plébiscités dans son genre. Il offre de vastes options stratégiques, toujours plus de microgestion et des choix importants qui peuvent faire basculer chaque partie. Victoria 3 est l'un des meilleurs représentants dans son genre et il est jouable gratuitement sur Steam jusqu'au 4 mai 19h00.

No More Room in Hell 2, de l'action pur sang sur Steam

Dernier jeu gratuit de la sélection, No More Room in Hell 2 demande aux joueurs de coopérer jusqu'à 8 dans un jeu d'horreur bourré d'action et d'hémoglobine. Entre Left 4 Dead et Killing Floor, deux énormes succès Steam, No More Room In Hell 2 est un jeu de shoot où l'action est immédiate et brutale, mais où la coordination entre les joueurs est impérative pour survivre. Actuellement en accès anticipé, le jeu est à tester gratuitement sur Steam jusqu'au 4 mai 19h00, l'occasion de découvrir les dernières nouveautés et peut-être de se laisser séduire à long terme.

Un DLC gratuit pour l'un des jeux les plus joués de la plateforme

Avant de partir, sachez que l'un des jeux les plus joués de Steam offre encore une fois un DLC d'une valeur de 15€. Il s'agit de World of Warships, jeu d'action-tactique multijoueur dans lequel les joueurs s'affrontent dans de gigantesques combats à bord de puissants bâtiments maritimes. C'est d'ailleurs l'un d'eux qui est offert avec le DLC gratuit Marblehead Lima, un croiseur premium qui dispose d'une force de frappe particulièrement puissante, mais un manque cruel de défense. Vous pouvez récupérer ce DLC gratuit sur Steam jusqu'au 7 mai à 19h00.