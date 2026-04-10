Chaque semaine, les joueurs PC peuvent profiter de jeux gratuits grâce à Steam, Epic Games Store ou encore Amazon Luna et ses jeux Prime Gaming. Que ce soit des jeux gratuits à garder à vie, de nouveaux free-to-play ou des titres gratuits pour une durée limitée, il y a toujours une occasion de jouer sans frais. Cette semaine sur Steam, vous pourrez profiter d'un jeu gratuitement le temps d'un long weekend, mais également en ajouter un définitivement à votre collection. Deux jeux uniques en leur genre, dont une sortie récente de Square Enix.

Un excellent jeu gratuit sur Steam que vous pouvez garder à vie

Ne vous fiez pas à son apparence en pixel art et les sensations cosy qu'y s'en dégage ce jeu gratuit sur Steam n'est pas un Stardew Valley like. Il s'agit de Graveyard Keeper « la simulation de cimetière médiéval la moins authentique de tous les temps » d'après son descriptif. C'est un jeu bourré d'humour qui nous demandera de prendre soin d'un cimetière et de trouver un moyen d'en vivre. Non sans une bonne dose d'humour noir, il faudra trouver un moyen d'arrondir les fins de mois avec des activités secondaires, mais aussi une façon pour rendre le cimetière rentable. Graveyard Keeper est gratuit sur Steam jusqu'au 13 avril 19h00. D'ici là, vous pouvez l'ajouter définitivement à votre bibliothèque.

Un jeu Square Enix gratuit pour une durée limitée

Le second jeu gratuit proposé sur Steam propose quant à lui une expérience complètement différente. Il s'agit de Killer Inn, un jeu publié par Square Enix début 2026, dans lequel des joueurs s'affrontent dans des matchs qui mélangent jeu de tir intense et partie de Loup Garou. Dans chaque partie, deux équipes sont formées aléatoirement : les loups et les agneaux. L'objectif des agneaux étant de survivre et d'éliminer les loups alors que ces derniers doivent liquider tous les agneaux pour remporter la victoire. Évidemment, personne ne connaît l'identité de chacun, et comme dans un Among Us, plusieurs objectifs sont dispersés dans la carte. Petit à petit, les joueurs trouveront des indices pour dévoiler l'identité des loups, tandis que ces derniers pourront utiliser de nombreux pièges et une vaste galerie d'armes pour assassiner leurs victimes. Killer Inn est gratuit sur Steam pour une durée limitée. Vous pouvez profiter du jeu comme si vous en étiez propriétaire jusqu'au 13 avril 18h00. Durant cette période, il est également en promotion à moins de 8€.