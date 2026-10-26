Comme à son habitude, Steam permettait ce weekend à ses utilisateurs d'essayer un jeu gratuitement et de récupérer du contenu offert pour un autre titre de son catalogue. Il était cette fois question de DeadPoly à l'essai gratuit, ainsi que du DLC Ausgehviertel pour le jeu de gestion de cinéma Popcorn & Premieren à obtenir gratuitement. L'essai gratuit de DeadPoly va expirer ce 26 octobre 2026 à 18 heures, et le contenu à récupérer gratuitement ne le sera plus après le 29 octobre 2026 à 18 heures. Une piqûre de rappel est donc de mise avant qu'il ne soit trop tard.

DeadPoly encore à l'essai gratuit et un DLC offert à récupérer sur Steam, dernière chance

L'offre d'essai gratuit du weekend sur Steam va donc expirer aujourd'hui à 18 heures, et non 19 heures comme d'habitude, en raison du passage à l'heure d'hiver en France. Le DLC offert reste quant à lui en lice jusqu'au 29 octobre 2026. Quoi qu'il en soit, voici la liste de ce que propose la plateforme de Valve gratuitement en ce moment :

DeadPoly : un jeu de survie zombie en monde ouvert et en low poly, jouable en solo ou en coop, à essayer gratuitement jusqu'au 26 octobre 2026 à 18h

Ausgehviertel pour Popcorn & Premieren, une extension pour le jeu de gestion de cinéma, à récupérer gratuitement jusqu'au 29 octobre 2026 à 18h

DeadPoly encore jouable gratuitement sur la plateforme de Valve jusqu'à 18h ce 26 octobre 2026

Parons donc au plus pressé avec la dernière offre d'essai gratuite en date de Steam, qui va expirer ce soir à 18 heures. Il s'agit cette fois de DeadPoly, développé et édité par TFL Games et disponible en accès anticipé depuis le 12 janvier 2022. Comme son nom le suggère, ce titre développé par une seule personne se présente ainsi comme un jeu de survie zombie en monde ouvert mêle tir à la troisième personne et survie, le tout dans une direction artistique low poly aux couleurs vives. Le titre est jouable tant en solo qu'en coopération en ligne, si vous parvenez à trouver des amis désireux de le découvrir tous ensemble avant la fin du temps imparti.

Le DLC Ausgehviertel pour Popcorn & Premieren encore à récupérer gratuitement jusqu'au 29 octobre 2026

Enfin, en plus de son habituelle offre d'essai gratuit du weekend, Steam propose également encore un contenu gratuit à garder sur un autre jeu de son catalogue : Ausgehviertel pour Popcorn & Premieren, développé et édité par Jodelsoft. Ce DLC vient donc étoffer le jeu de gestion d'origine visant à gérer son propre cinéma en permettant de bâtir en prime un quartier de loisirs autour, avec pas moins de neuf commerces disponibles comme une pizzeria, un restaurant, une salle d'arcade, une salle bowling ou encore une scène d'événements, ainsi qu'un parking payant. Chaque établissement peut rapporter gros, mais entraîne aussi des frais réguliers qui peuvent mettre à mal les finances de votre cinéma. Ticket d'entrée offert à condition bien sûr de posséder le jeu de base et de récupérer le DLC avant le 29 octobre 2026 à 18 heures.

Source : Steam