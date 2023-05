Déçus des « jeux gratuits » Epic Games Store de la semaine ? Steam assure vos arrières. Depuis quelques temps maintenant, la plateforme de Valve propose des weekends d’essais gratuits. Le principe est simple, pendant quelques jours vous pouvez tester un jeu dans son intégralité et sans aucune restriction. La boutique en profite alors pour mettre des productions plus méconnues en lumière et parfois, ce sont des titres plus glorieux, récents et acclamés par la critique et les joueurs qui sont mis à disposition. Et ce sera le cas cette semaine avec l’un des meilleurs jeux de 2020, qui mériterait amplement d’être plus connu du grand public.

Crusader Kings 3 gratuit sur Steam ce weekend

Nouvelle semaine, nouveau jeu à découvrir gratuitement sur Steam. Comme la précédente, il n’y aura qu’une seule et unique production à découvrir et pas des moindres. Du 11 au 15 mai 2023, ce serait donc Crusader Kings 3 qui sera jouable sans aucune restriction et sans besoin de débourser un seul centime. Si son nom vous évoque quelque chose, c'est normal. Ça a été l’une des sensations de 2020 et à juste titre. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec cette saga incontournable dans le milieu des jeux de stratégie, le principe est simple. Vous devez faire prospérer votre dynastie pendant les années 867 et 1066. Deux dates liées à l’âge d’or des conquêtes vikings et le Traité de Compiègne marquant la paix entre le Royaume de Bretagne et le Royaume de Francie Occidentale.

Votre tâche : déterminer l’héritage de votre maison noble et guider méticuleusement votre dynastie pendant des centaines d'années au travers de mécaniques stratégiques et un monde tentaculaires. Paysans, chevaliers, bouffons, amours secrets, personnages historiques… tous peuvent être courtisés, exécutés, influencés ou même trahis. Lister tout ce que Crusader Kings 3 serait trop long, donc on va se contenter de citer ce cher Camille. C’est un jeu « hors catégorie. C'est un bijou de bout en bout qui vous promet des centaines d'heures de plaisir et de surprises en tout genre ». Et il peut donc être testé gratuitement sur Steam ce weekend.

Comme d’habitude vous aurez bien accès à l’intégralité du jeu de base, ses modes de jeu, son contenu et ses mises à jour gratuites. Autant dire que si vous ne saviez pas quoi faire de votre week-end, des centaines d’heures de jeu vous attendent. Sur Steam, Crusader Kings 3 hérite d’un joli 9/10 grâce aux quelque 58 000 évaluations très positives. Une note partagée par notre expert en la matière dans nos colonnes. Envie de le tester gratuitement et de comprendre l’engouement autour ? Rien de plus simple, la manipulation ne vous prendra que quelques secondes, le téléchargement par contre ça dépendra de votre connexion.

Rendez-vous donc sur la page Steam de Crusader Kings 3 puis cliquez sur le joli encadré vert « Jouer au jeu ». Le téléchargement débutera et vous n’avez plus qu’à patienter pour pouvoir lancer le jeu. Et tout c’est tout. Pour ne pas changer, l’éditeur propose dans le même temps de cet essai gratuit une belle promo sur son bébé. Jusqu’au 18 mai, le jeu est à 24,99€ au lieu de 49,99€, soit une remise de 50%. Et vu la teneur du titre, ce n’est pas rien.