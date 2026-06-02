Ce n'est finalement pas GTA 6 qui brise le fameux tabou du premier jeu au prix de 100 euros dans sa version de base, mais un obscur jeu Steam développé et édité par un studio du nom de KalendulaGames. Sauf que, à la différence du mastodonte de Rockstar, il s'agit-là d'une œuvre qui cristallise absolument tout ce qui ne vas pas dans l'industrie de la tech d'aujourd'hui : une avarice sans bornes et un « travail » quasiment intégralement réalisé par une IA générative.

Un jeu AI slop vendu sur Steam à un prix qui jette un sacré froid

Il y a peu une toute nouvelle mode virale, les contenus générés par IA sont désormais partout, au point d'exaspérer son monde avec des appellations comme AI slop. Mais l'intelligence artificielle continue de s'insinuer un peu partout, et notamment dans le développent de jeux, parfois en cachette. Certains développeurs en ont d'ailleurs fait les frais via un review bombing massif de leurs jeux Steam, forçant la plateforme à instaurer une règle selon laquelle les studios doivent préciser quand leur œuvre présente du contenu généré par l'IA.

Loin des projecteurs, des tonnes de jeux ainsi développés principalement via l'IA générative continuent de sortir régulièrement, notamment sur Steam. L'un d'entre eux, une Visual Novel intitulée Blood In the Ice, sorti ce 30 mai 2026, développé et édité par KalenduGames, a cependant fait parler de lui en se présentant avec un tarif d'entrée proprement scandaleux de 100 euros. À noter qu'il n'est actuellement « que » à 59,99 euros...

Ce titre en ce moment « généreusement » en soldes sur Steam présente donc des décors et des personnages qui présentent tous les symptômes de contenus générés par IA, avec une interface la plus basique possible que propose un moteur comme RenPy, largement utilisé par des petits développeurs de Visual Novels. En plus d'un prix de 100 euros franchement honteux compte tenu de la proposition, il s'avère qu'il ne faut que quelques minutes pour arriver à la première fois, comme l'indique cette unique évaluation Steam du jeu : « C'est de l'AI slop dans toute sa splendeur. Court, sans intérêt et d'une banalité affligeante. Les personnages ne se font même pas face quand ils parlent ! Pire encore, le jeu est incroyablement court ! Seulement 7 minutes pour atteindre la première fin ! ».

© IA/KalendulaGames

Source : Steam