Il est fréquent de voir Steam et l’Epic Games Store proposer des jeux gratuits. Qu’ils soient à garder définitivement dans votre collection, gratuits pour un temps limité, ou de nouveau free-to-play, il y a presque toujours moyen de jouer sans mettre la main au portefeuille chaque semaine. En ce moment sur Steam, c’est un petit jeu indé qui est offert et vous pouvez encore l’ajouter à votre bibliothèque de jeux avant 19h ce 6 octobre.

NOTE : suivant l’heure à laquelle vous lisez ces lignes, l’offre est peut-être expirée, nous n’y pouvons pas grand-chose. Rien du tout même.

Dernière chance pour récupérer ce jeu gratuit Steam

Depuis quelques jours, Steam propose gratuitement Zomborg, un petit jeu indépendant de GameDevLab. Le titre vous met dans la peau de héros surarmés et prêts à en découdre, qui tentent de survivre à une apocalypse zombie. Le monde a sombré dans le chaos et vous devrez explorer divers environnements dans l’espoir de trouver un moyen de quitter la zone.Au menu, un jeu de tir en vue isométrique à la direction artistique plutôt classique et rondouillarde. On n’est pas sur un jeu réaliste, mais plutôt une petite expérience arcade à faire tout en détente.

Sur Steam, Zomborg a reçu un accueil mitigé, certains joueurs ont apprécié l’aventure, d’autres pointent du doigt une durée de vie trop courte et un jeu répétitif. Heureusement, il n’est pas bien long et ne devrait vous prendre que quelques heures. Un petit jeu gratuit à faire sur le pouce entre deux gros titres ou lorsqu’on est perdu dans sa collection de jeux à la recherche de quelque chose à lancer pour passer le temps. Zomborg est encore gratuit sur Steam pendant quelques heures au moment où ces lignes sont écrites. L’offre expire le 6 octobre à 19h. C’est donc votre dernière chance pour en profiter.

Source : Steam