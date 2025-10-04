Steam vous propose encore un jeu gratuit à garder à vie plutôt apprécié par les joueurs qui ont déjà pu l'essayer. Il n'est pas bien long, c'est gratuit, alors pourquoi ne pas l'essayer ?

Il fait frais et il ne fait surtout que pleuvoir et vous cherchez un petit jeu sans prise de tête pour quelques sessions de détente ? Ça tombe bien, Steam propose en ce moment un petit jeu gratuit qui pourrait bien correspondre à ce besoin. Presque chaque semaine, Steam et l’Epic Games Store proposent aux joueurs de quoi s’occuper sans mettre la main au portefeuille. Jeux gratuits pour une durée limitée ou encore à garder définitivement, démos et autres free-to-play se bousculent. Cette semaine, la plateforme de Valve offre un jeu gratuit indé qui vous envoie massacrer des zombies, mais en détente.

Un petit jeu gratuit de plus sur Steam ça vous dit ?

Zomborg est le petit jeu gratuit du week-end sur Steam et vous pouvez dès maintenant le récupérer pour l’ajouter définitivement à votre collection. Dans ce titre indépendant de GameDevLab, vous incarnez un survivant aux allures de héros de films d’action qui tentera de survivre à une apocalypse zombie. En vue isométrique, vous devrez alors arpenter les rues de villes dévastées et explorer pour essayer de trouver une échappatoire à cet enfer.

Dans la mesure où le jeu est gratuit sur Steam, vous pouvez y jeter un œil par vous-même sans prendre de risque. Côté notes, c’est mitigé. Si le jeu est plutôt apprécié avec une note générale dans la moyenne, certains joueurs déplorent son manque d’intérêt sur le moyen terme. Heureusement, Zomborg n’est pas bien long. Un petit jeu gratuit sympa pour grappiller quelques heures de temps de jeu en ce week-end automnal. Zomborg est gratuit jusqu'au 6 octobre 19h.

Si jamais vous êtes à la recherche de jeux plus consistants, sachez qu’en ce moment ce sont les soldes d’automne sur Steam. Des centaines de titres sont en promotion et certains gros jeux sont même sous la barre des 3 €.

source : Steam