En plus des jeux gratuits que propose Steam chaque weekend, en voici un nouveau qui se rajoute à la liste et à garder, et qui propose en prime un sympathique défouloir.

Comme chaque weekend, Steam multiplie les offres de jeux ou d'essais gratuits pour ses utilisateurs. En plus des 6 titres disponibles sans bourse délier jusqu'au 27 juillet 2026 que sont notamment Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 ou encore Killing Floor 3, la plateforme de Valve propose donc un autre jeu qui est quant à lui à récupérer et à ajouter à sa bibliothèque, et qui partage justement quelques atomes crochus avec le dernier épisode de la franchise bourrine de Tripwire Interactive.

Encore un jeu gratuit sur Steam ce weekend, mais cette fois à récupérer

En plus de six jeux gratuits à essayer jusqu'au 27 juillet 2026, Steam propose donc un titre à garder dans sa ludothèque, mais à récupérer avant le 30 juillet 2026 à 19 heures chez nous :

Yet Another Zombie Defense HD : un jeu de tower defense contre des hordes de zombie

Yet Another Zombie Defense HD à récupérer gratuitement sur la plateforme de Valve

Le titre gratuit offert par Steam en question est donc Yet Another Zombie Defense HD, développé et édité par Awesome Games Studio et sorti en 2017. Comme son nom le laisse entendre, il s'agit d'un jeu de tir en vue du dessus mélangé à un jeu de tower defense. L'objectif est de survivre à des hordes de zombie en armant son personnage et en construisant sa base de jour, afin de se préparer aux invasions de morts-vivants la nuit.

Le concept de ce jeu qu'offre Steam jusqu'au 30 juillet 2026 est donc extrêmement simple, pour des parties sans prise de tête seul ou avec jusqu'à quatre amis en coopération locale ou en ligne. On commence une partie avec son personnage qu'on peut équiper de toutes sortes de pétoires comme un fusil à pompe, un lance-roquette, un lance-flamme ou un fusil laser, entre autres options. Ensuite, il faudra développer sa base avec toutes sortes de pièges et armes montées sur des tourelles afin de massacrer des hordes innombrables de zombies.

Un jeu accessible, même pour des configurations très modestes

Yet Another Zombie Defense HD se divise en trois modes de jeu que sont Défense, Nuit Sans Fin et Match à Mort, avec pour les joueurs Steam compétitifs la possibilité de se mesurer aux autres membres de la communauté via un classement pour voir qui est le meilleur survivant. Le titre se montre par ailleurs très accessible avec une configuration minimale extrêmement peu gourmande, comme suit :

Système d'exploitation : Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 Processeur : Dual Core 2Ghz

Dual Core 2Ghz M émoire vive : 2 GB de mémoire

2 GB de mémoire Graphiques : DirectX 9 compatible

DirectX 9 compatible Espace disque : 400 MB d'espace disque disponible

Source : Steam