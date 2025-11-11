Après un weekend avec d'énormes jeux à tester, Steam propose actuellement un jeu gratuit unique en son genre, mais ne tardez pas trop pour le récupérer.

Le weekend dernier, Steam a en effet régalé ses utilisateurs en proposant de tester gratuitement plusieurs excellents titres, dont Kingdom Come Deliverance 2, ou encore Wartales. Place cette fois à un jeu gratuit à garder, certes nettement plus modeste dans sa proposition, mais avec un petit twist qui rend ce titre indépendant assez particulier dans sa catégorie. À noter cependant que l'offre gratuite à son sujet va bientôt expirer. Voyons donc tout cela de plus près.

Un petit mais original jeu gratuit à récupérer en vitesse sur Steam

Pas question en effet ici d'un énorme RPG à l'univers et aux mécaniques incroyablement complexes. Steam fait pour son jeu gratuit du moment dans la simplicité avec un titre très épuré, mais qui pourrait valoir le détour. Attention toutefois : l'offre va expirer ce 11 novembre à 19 heures. Il vous reste donc encore quelques heures pour en profiter avant qu'il redevienne payant, même si à un prix de seulement 1,99 euros.

Steam propose ainsi actuellement d'ajouter définitivement et gratuitement à sa bibliothèque un petit jeu gratuit du nom de Will Glow the Wisp, développé et édité par PartTime Indie et sorti en 2017. Celui-ci propose de naviguer dans des labyrinthes psychédéliques sur des musiques électroniques qui mettent bien dans l'ambiance. Ce avec un style visuel très épuré et rétro pour les amateurs de « jeux à l'ancienne ». Comme l'indique avec une certaine justesse la page Steam du jeu, il s'agit d'une sorte de mélange entre Geometry Wars et Super Meat Boy.

Le titre propose en effet de contrôler une petite boule à travers des niveaux très retors, où le die and retry et des niveaux à la difficulté grandissante propres à un Super Meat Boy est monnaie courante, mais avec une ambiance graphique et une dynamique bullet-hell rappelant en effet à s'y méprendre Geometry Wars. Ce titre gratuit offert par Steam dispose cependant de son propre twist : la possibilité de jouer contre les enregistrements d'autres joueurs et du développeur lui-même, notamment pour les adeptes de scoring et de speedrun. Rendez-vous donc sur Steam avant 19 heures pour relever le défi sans bourse délier.

Source : Steam