Un nouveau jeu gratuit Steam est disponible dès maintenant et il peut une fois encore être gardé à vie. On vous explique comment le réclamer et le récupérer.

Jouer sur PC sans se ruiner n’a jamais été aussi simple que ces dernières années. L’Epic Games Store y est pour beaucoup, les papas de Fortnite n’hésitant plus à mettre la main au porte-monnaie pour offrir des jeux gratuits chaque semaine. Sur Steam, les bons plans sont plus épars. Valve propose régulièrement des essais gratuits, qui durent généralement le temps d'un week-end, sauf pendant l'été où la cadence est drastiquement ralentie. Parfois les éditeurs laissent même les utilisateurs récupérer et conserver leur jeu gratuitement. C’est bien dans cette catégorie que se loge le jeu gratuit Steam du jour.

Un jeu gratuit Steam de retour

Alors que The Elder Scrolls Online est gratuit pendant une semaine sur la plateforme, un autre éditeur a reconduit l’une de ses offres. S Si vous l'aviez manquée à l'époque, sachez que Behaviour, à qui l'on doit Dead by Daylight, avait proposé une expérience dans son univers phare, à la sauce roguelite. Un jeu normalement facturé 5€, mais qui avait été gratuit sur Steam à une époque. Bonne nouvelle si vous avez loupé le coche : l’offre est désormais reconduite.

Pour rappel, What the Fog? se présente comme un roguelite coopératif à 2 joueurs aux allures de film Pixar. Dans ce jeu gratuit Steam, vous devez tenter de survivre avec un ami dans l'univers chaotique de Dead by Daylight. Vous pouvez alors incarner des personnages tels que Dwight, Claudette, ou Feng Min pour tenter d’échapper à un environnement hostile et venir à bout d’une armée de monstres comme des boss mortels. Le titre a reçu accueil plutôt positif de la part des joueurs, mais comme on dit quand c’est gratuit autant en profiter.

Pour récupérer votre jeu gratuit Steam, il ne faudra pas directement passer par la plateforme de Valve, mais par le site officiel des développeurs. Ne vous en faites pas, la manipulation est simple comme tout. Il n’y a cette fois pas de date limite pour réclamer et récupérer votre cadeau.

Connectez-vous avec votre compte Behaviour sur le site officiel ou inscrivez-vous le cas échéant

Allez dans la catégorie « Bibliothèque jeux » située à gauche de l’écran

Cliquez ensuite sur le jeu What the Fog et sur le bouton « Je veux mon jeu »

Liez votre compte Steam à celui de Behaviour

Suivez les instructions à l’écran jusqu’à recevoir votre jeu gratuit Steam

Ouvrez ensuite le client Steam, puis allez sur l’onglet « Jeux » de la barre au-dessus puis « Activer un produit Steam »

Collez votre clé, le jeu sera alors ajouté à votre bibliothèque

Source : Behaviour