Une fois de plus, Steam permet de récupérer et de profiter d’un jeu gratuit. Cette fois, il s’agit en plus d’un titre extrêmement bien noté par la communauté. Voyez plutôt.

Il arrive parfois que de petites pépites indépendantes créent la surprise sur Steam. C’est exactement ce qui se passe avec The WereCleaner, un jeu totalement gratuit qui fait beaucoup parler de lui. Son concept décalé, son humour noir et son gameplay original ont rapidement conquis les joueurs.

Un jeu gratuit sur Steam qui est très bien noté

Dans The WereCleaner sur Steam, vous incarnez Kyle, un simple agent d’entretien. Mais Kyle a un petit secret : il est aussi un loup-garou. Et bien sûr, il travaille de nuit. Votre objectif est simple en apparence : faire votre travail, nettoyer les lieux, éviter les bavures… et surtout ne pas massacrer vos collègues. Le jeu mise sur un mélange de discrétion, stratégie légère et humour noir. Chaque niveau réserve son lot de surprises. Et quand les choses tournent mal, il faudra ruser pour cacher les dégâts.

The WereCleaner est un jeu Steam qui se joue facilement, mais qui cache plus de profondeur qu’il n’y paraît. Vous évoluez dans un environnement interconnecté, rempli de passages secrets et de petits détails bien pensés. Les personnages non jouables réagissent à vos actions, et il faudra souvent improviser pour rester discret. Le jeu propose également différents outils pour nettoyer vos erreurs, qu’elles soient accidentelles ou non. Chaque niveau apporte de nouvelles situations, des changements de décor et une dose d’imprévu qui casse la routine.

Un vrai succès sur la plateforme

Depuis sa sortie en mai 2024, les retours sont excellents sur Steam. Le jeu affiche des évaluations extrêmement positives, avec plus de 9 000 avis à ce jour. Beaucoup de joueurs saluent son ton décalé, sa direction artistique cartoon et la fraîcheur de son gameplay. The WereCleaner s’est même fait remarquer par plusieurs médias, qui le décrivent comme l’un des jeux indépendants les plus surprenants de l’année. Une preuve que l’originalité peut encore faire la différence.

The WereCleaner est entièrement gratuit sur Steam. Aucun contenu payant, aucun système de monétisation caché. Vous téléchargez, vous jouez, c’est tout. Et pour ne rien gâcher, le jeu est aussi compatible avec les manettes et le Steam Deck.

