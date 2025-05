On est vendredi, ce qui veut dire que l'Epic Games Store a été mis à jour avec les jeux gratuits du 8 au 15 mai précédemment annoncés par la plateforme. Dans le cadre de cette nouvelle semaine, tout le monde peut réclamer dès maintenant le looter shooter solo Deadtime Defenders qui vous laisse affronter des hordes de monstres, ou bien Touch Type Tale, qui est un jeu de stratégie clairement atypique. Il vous demande en effet de faire usage de votre clavier pour entrer le nom d'une construction ou des instructions à votre armée. De son côté, Steam régale également les utilisatrices et utilisateurs.

Le nouveau jeu gratuit Steam du weekend (S19)

Tandis que l'Epic Games Store offre donc deux jeux cette semaine à garder à vie dans votre bibliothèque, et que deux autres titres les remplaceront dès le 15 mai, Steam vous laisse tester un excellent jeu gratuit très apprécié et bien noté : Stellaris. Un 4X spatial signé Paradox (Victoria 3, Crusader Kings 3...) qui avait clairement tapé dans l'oeil de notre Camille lors de son test, il y a presque 10 ans de cela. « Stellaris est donc incontestablement un très bon 4X et un jeu passionnant » avait-il indiqué en conclusion de son article. Malgré des défauts comme l'IA, le jeu pouvait déjà compter à l'époque sur un univers très large, un outil de création de races complet ou encore une durée de vie incroyable grâce à la génération procédurale.

Cette valeur sûre du 4X dans l'espace est un carton sur Steam avec 87% d'avis positifs sur 125 971 évaluations. Dans Stellaris, vous allez vous envoler pour un grand voyage parmi les étoiles. « Forgez un empire galactique en envoyant des missions scientifiques analyser et explorer l'univers, tandis que vos vaisseaux de construction installent des stations en orbite des planètes ainsi découvertes ».

Chaque partie commence avec une civilisation à l'aube de son aventure galactique, et vous devrez envoyer participer à de nombreuses missions scientifiques pour analyser, explorer et découvrir des mondes étranges. Un voyage aux confins de la galaxie où vous croiserez des races extra-terrestres. Stellaris, qui contient une campagne solo et une campagne multijoueur, est dispo sur Steam jusqu'à ce lundi 12 mai 2025. Foncez et profitez-en donc dès maintenant si vous ne voulez pas rater le coche ! Et si jamais vous êtes convaincus à l'issue de cet essai gratuit, une promotion à -75% court jusqu'au 19 mai 2025. Elle permet d'obtenir le jeu pour 9,99€ contre 39,99€.

Source : boutique Steam.