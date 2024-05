Vous avez en effet encore jusqu'à ce soir 18 heures pour essayer ce jeu gratuit dans le cadre des offres week-end de Steam. Si vous aimez les jeux dans le style de PAYDAY, ce titre du studio indépendant yeswecamp devrait clairement vous plaire.

Ceci est un braquage du week-end gratuit sur Steam

L'offre week-end gratuit de Steam s'intéressait en effet cette fois à Perfect Heist 2, sorti en 2021. Comme son nom l'indique, le principal objectif du jeu est d'échafauder le parfait plan de braquage d'une banque avec vos amis. Avec 16 classes, une vingtaine d'armes et une trentaine de compétences différentes (dont un cheval parce que... pourquoi pas ?), vous devrez faire en sorte de vider les coffres au nez et à la barbe des forces de sécurité. Vous pourrez notamment vous déguiser comme dans HITMAN pour y parvenir ou vous cacher dans le décor.

Une fois le coffre forcé et les billets et lingots d'or en votre possession, vous pourrez fuir discrètement ou tout faire sauter dans des décors presque entièrement destructibles. Malgré une direction artistique assez simple pour que le jeu tourne sur des machines modestes, Perfect Heist 2 se montre donc particulièrement complet. Il est qui plus est possible d'incarner la sécurité de la banque pour empêcher les joueurs voleurs de parvenir à leurs fins. Naturellement, le titre de yeswecamp s'apprécie donc beaucoup plus à plusieurs avec des amis, que ce soit en coopération ou en Joueurs contre Joueurs.

Un butin moins cher que gratuit pendant encore quelques heures

Si le jeu vous intéresse, il est donc encore possible de l'essayer gratuitement sur Steam jusqu'à ce soir 18 heures. Ce bien sûr à condition d'avoir un compte sur la plateforme de Valve. Si vous l'avez essayé et adopté, il ne sera malheureusement plus gratuit passé le délai imparti. Cela dit, il sera proposé à -50%, soit 4,99€ au lieu de 9,99€, jusqu'au 8 juin.

À vous donc de voir si le jeu en vaut la chandelle. Ne manquez en tout cas pas le braquage de ce début de semaine si des amis sont également attirés par ce jeu affichant une moyenne d'évaluations très positives sur Steam. Pour rendre l'expérience plus absurde et amusante, yeswecamp propose également un DLC de Perfect Heist 2 permettant d'incarner des personnages historiques tels que Jules César. Celui-ci n'est toutefois pas proposé gratuitement, mais également en promotion jusqu'au 8 juin.