Steam propose en ce moment du très lourd en offrant l'accès à un énorme jeu gratuit pour l'explorer librement, mais ne tardez pas trop pour en profiter.

Comme à son habitude, Steam propose régulièrement, en plus de jeux gratuits à conserver dans sa ludothèque, d'essayer gratuitement des jeux sur une période donnée. Tel est le cas du titre qui nous intéresse ici, à ceci près qu'il s'agit cette fois d'un véritable mastodonte sorti récemment, et accessible donc dans son intégralité dès aujourd'hui, sans bourse délier, à condition de survivre à son univers aride et implacable.

Un jeu gratuit gigantesque se réveille pour se laisser essayer sur Steam

Même s'il s'agit techniquement d'une offre d'essai Steam pour le weekend, le jeu accessible gratuitement qui nous intéresse l'est en réalité dès maintenant, et jusqu'au lundi 15 septembre 2025. Soit une période d'essai plutôt généreuse, mais même cela pourrait ne pas suffire à en voir le bout, tant il s'agit d'un jeu proprement massif. Il est en effet question de rien de moins que Dune Awakening, développé par Funcom et sorti ce 5 juin 2025 sur PC et consoles.

Le titre à l'essai dès aujourd'hui sur Steam prend pour rappel la forme d'un gigantesque MMO de survie, mais dans le fascinant univers de Dune de Frank Herbert. D'une manière assez unique dans un format vidéoludique, il nous permet donc de s'imprégner comme jamais de ce véritable monument de la science-fiction et de vivre une grande aventure parsemée de dangers mortels sur l'aride planète d'Arrakis, aux commandes d'un personnage de notre création. Cette offre d'essai de Steam ne sort d'ailleurs pas de nulle part, puisque le jeu a tout récemment reçu une nouvelle mise à jour d'envergure, passant alors au Chapitre 2 de sa grande fresque, pour accompagner le lancement de son premier DLC majeur, La Récolte Perdue.

À l'exception de cette extension payante, il est ainsi possible d'explorer gratuitement jusqu'au 15 septembre 2025 tout le contenu actuellement disponible sur Dune Awakening, à condition bien évidemment de disposer d'un compte Steam, et d'un PC capable de faire tourner ce MMO massif sous Unreal Engine 5. À noter enfin que, si l'expérience vous a plu, il sera exceptionnellement possible de faire l'acquisition du jeu de base 20% moins cher, soit 39,99 euros au lieu de 49,99 euros.

Source : Steam