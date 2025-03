Double bon plan sur Steam en ce début de semaine. Vous pouvez encore tester gratuitement un titre très apprécié, mais vous pouvez surtout en récupérer un autre et le conserver.

Comme toutes les semaines, Steam y va de son ou ses jeux gratuits. À l’instar du Xbox Game Pass, la plateforme de vente de jeux sur PC offre presque systématiquement des weekends d’essais sur certains titres de divers horizons comme calibres. Si ce sont généralement des titres orientés multijoueurs qui sont mis en avant, ce n’était pas le cas cette semaine. Et comme une bonne nouvelle ne tombe jamais seule, Steam vous propose en plus de récupérer un jeu gratuit à conserver ad vitam æternam.

Un jeu gratuit Steam à garder

On commence forcément avec ce qui va vous intéresser le plus : le jeu à conserver. Pas besoin de faire durer le suspense inutilement, il s’agit de L'Amerzone - Le Testament de l'Explorateur (1999), un titre également offert sur GOG pour ceux qui préfèreraient cette plateforme. Signé Microids, ce jeu gratuit Steam adapte la première aventure de Benoît Sokal, auteur de Syberia et Syberia 2, à la sauce point’n click. Ici, vous devrez voyager à travers divers paysages, allant de cette bonne vieille Bretagne aux forêts tropicales pour résoudre le mystère des célèbres oiseaux blancs.

Un jeu gratuit Steam sympathique pour les amateurs du genre, mais il ne faudra pas tarder pour le récupérer. Vous avez en effet jusqu’à ce lundi 24 mars à 18h pour le réclamer. Une fois fait, il restera à vie dans votre bibliothèque.

Cities Skylines à tester gratuitement

On enchaîne avec le jeu à tester gratuitement sur Steam pendant encore quelques heures : Cities Skylines. Le célèbre titre de gestion de Colossal Order édité par Paradox Interactive, qui célèbre ses 10 ans, est effectivement gratuit pour une durée limitée seulement. « Cities : Skylines est désormais gratuit sur Steam pour une durée limitée ! Que vous soyez un urbaniste de longue date ou que vous débutiez, c'est l'occasion rêvée de vous plonger dans l'expérience de la construction de villes ».

Il y a peu de chances que vous n'ayez jamais eu connaissance de ce jeu ultra apprécié, qui obtient 92% d'avis positifs sur 202 766 évaluations, mais pour rappel, Cities Skylines est un city builder où vous devez construire votre propre ville. Si l'essai gratuit Steam porte sur la version complète, malheureusement, vous n'aurez pas accès aux nouveautés du 10ème anniversaire qui arrivent quant à elles le 25 mars 2025. À cette date, le studio ajoutera une station de radio inédite, deux nouveaux packs créateur ainsi que trois parcs dynamiques supplémentaires, qui s'adaptent automatiquement aux DLC achetés.

Pour tester gratuitement Cities Skylines, il suffit de récupérer le jeu sur Steam avant ce soir, lundi 24 mars 2025 à 19h00. Si jamais vous êtes pris dans l'ivresse de bâtir une ville, un bundle Cities Skylines Collection avec 62 articles (packs, extensions...) est disponible à 84,50€ au lieu de 145,99€ jusqu'au 31 mars 2025. Le jeu basique est en promo à 2,79€ au lieu de 27,99€.

Source : boutique Steam.